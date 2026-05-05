EPFO E-PRAAPTI Portal: अब मिलेगा बंद PF अकाउंट का पैसा, सरकार का बड़ा एलान; खुशी से झूमने लगे एम्प्लॉई

EPFO E-PRAAPTI Portal: लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने बुधवार को अनाउंस किया कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) E-PRAAPTI पोर्टल लॉन्च कर रहा है. इससे पुराने और इनएक्टिव EPF अकाउंट्स का पता लगाने उन्हें उनके UAN से लिंक करने और उन्हें एक्टिवेट करने में मदद मिलेगी. इससे EPFO ​​मेंबर्स के लिए अपने अकाउंट्स को एक्सेस करना आसान हो जाएगा.

मंडाविया ने बताया, “इनऑपरेटिव अकाउंट्स को ट्रैक करने के लिए EPF आधार-बेस्ड एक्सेस पोर्टल (E-PRAAPTI) में आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होगा. इससे मेंबर्स अपने पुराने EPF अकाउंट्स को सुरक्षित रूप से एक्सेस कर पाएंगे, भले ही वे UAN से लिंक न हों. मेंबर्स इस फीचर के ज़रिए अपनी प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे, जिससे UAN से लिंक हो जाएगा और अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा.”

क्या है खास?

E-PRAAPTI का मेन मकसद इनएक्टिव PF अकाउंट्स का पता लगाना और उन्हें एक्टिवेट करना है.

अकाउंट होल्डर्स आधार के ज़रिए अपने पुराने अकाउंट्स की जानकारी सुरक्षित रूप से एक्सेस कर पाएंगे.

पुराने अकाउंट्स को अपडेट किया जाएगा और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक किया जाएगा.

मेंबर ID कितनी जरूरी है?

शुरुआती दौर में पोर्टल मेंबर आईडी पर आधारित होगा ताकि सुरक्षित डिप्लॉयमेंट पक्का हो सके. जिन EPFO ​​मेंबर्स के पास मेंबर ID है उन्हें तुरंत फ़ायदा होगा. मंडाविया ने कहा “भविष्य में, E-PRAAPTI का दायरा उन मेंबर्स तक बढ़ाने की योजना है जो अपनी पुरानी मेंबर ID भूल गए हैं या एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.”

EPFO ने 2014 में 12-डिजिट वाले UAN जारी करना शुरू किया था. EPFO ​​के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, लगभग 3.2 मिलियन EPF अकाउंट इनएक्टिव हैं. कई लोगों ने पहले नौकरी बदल ली है और अपनी मेंबर ID भूल जाने की वजह से अपने अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.

ATM से PF का पैसा जल्द

पीएम नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की दूसरी सालगिरह से जुड़े इवेंट्स के तहत EPFO ​​मेंबर्स के लिए कई सुविधाएँ शुरू कर सकते हैं. EPFO ​​मेंबर्स को UPI और ATM के ज़रिए तुरंत क्लेम विड्रॉल समेत कई सुविधाओं का फ़ायदा होगा. EPFO ​​अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए EPFO ​​2.01 के तहत एक सेंट्रलाइज़्ड, IT-इनेबल्ड सिस्टम डेवलप कर रहा है. मोदी ने 9 जून, 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली.

EPFO 2.01 के तहत, सदस्य UPI के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में तुरंत अपनी क्लेम की रकम पा सकेंगे और फिर उसे किसी भी ATM से निकाल सकेंगे.

सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम से सदस्य देश के किसी भी ऑफिस से क्लेम सेटलमेंट समेत EPFO ​​से जुड़े काम पूरे कर सकेंगे.