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अब PF निकालने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार! UPI से मिनटों में खाते में आएगा पैसा, EPFO ला रहा बड़ा बदलाव

EPF withdrawal via UPI: EPFO जल्द UPI के जरिए PF निकालने की सुविधा शुरू कर सकता है. इससे कर्मचारी कुछ ही मिनटों में PF का पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे. WhatsApp सेवाएं भी जल्द शुरू हो सकती हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 20, 2026 7:47:57 PM IST

अब PF निकालने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार! UPI से मिनटों में खाते में आएगा पैसा, EPFO ला रहा बड़ा बदलाव


EPF withdrawal via UPI: देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए जल्द ही एक बड़ी राहत की खबर आ सकती है. अब भविष्य निधि यानी PF का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार और ज्यादा कागजी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी. सरकार EPFO की नई सुविधा पर काम कर रही है, जिसके तहत कर्मचारी अपने PF का पैसा सीधे UPI के जरिए बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे.

सरकार के मुताबिक इस नई व्यवस्था की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है. अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो आने वाले समय में कर्मचारी अपने मोबाइल फोन से कुछ ही मिनटों में PF का पैसा निकाल पाएंगे.

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EPFO ने शुरू की UPI आधारित PF की तैयारी

केंद्रीय श्रम मंत्री Mansukh Mandaviya ने जानकारी दी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने UPI आधारित PF निकासी सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है. इस सुविधा के लागू होने के बाद कर्मचारी अपने EPF खाते से पैसा सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे. सरकार का उद्देश्य PF निकासी की प्रक्रिया को तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है.

फिलहाल PF निकालने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता है, जिसके बाद प्रोसेस पूरा होने में कई दिन लग जाते हैं. कई बार दस्तावेज और तकनीकी दिक्कतों के कारण देरी भी होती है.

 कैसे काम करेगी नई UPI सुविधा?

नई व्यवस्था के तहत EPF खाते की एक निश्चित राशि सुरक्षित रखी जा सकती है, जबकि बाकी रकम UPI से निकाल सकते हैं. कर्मचारी अपने बैंक खाते में उपलब्ध पैसे राशि देख सकेंगे. पैसा ट्रांसफर करने के लिए केवल UPI PIN का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सुरक्षा भी बनी रहेगी.

एक बार पैसा बैंक खाते में आने के बाद कर्मचारी उसे किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकेंगे. चाहे डिजिटल पेमेंट करनी हो, किसी को पैसे भेजने हों या ATM से नकद निकालना हो, सब कुछ आसानी से किया जा सकेगा.

 सात करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

इस नई सुविधा से देशभर के सात करोड़ से ज्यादा EPFO सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है. EPFO लंबे समय से अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है ताकि ये सेवा बिना किसी परेशानी के शुरू की जा सके. कई कर्मचारियों के लिए ये सुविधा इमरजेंसी के समय बेहद मददगार साबित हो सकती है. अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर PF का पैसा जल्दी मिलना बड़ी राहत देगा.

UPI सुविधा शुरू होने से पहले ही EPFO ने क्लेम प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम लागू किया है. इस सिस्टम के तहत बिना मैनुअल जांच के क्लेम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं और आमतौर पर तीन दिनों के भीतर पैसा जारी कर दिया जाता है. इतना ही नहीं, ऑटो-सेटलमेंट के तहत क्लेम की सीमा भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इससे बीमारी, पढ़ाई, शादी और घर जैसे जरूरी कामों के लिए कर्मचारियों को जल्दी पैसा मिल सकेगा.

 जल्द WhatsApp पर भी मिलेंगी EPFO सेवाएं

EPFO अब अपनी सेवाओं को और आसान बनाने के लिए WhatsApp प्लेटफॉर्म पर भी लाने की तैयारी कर रहा है. माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में कर्मचारी WhatsApp के जरिए PF बैलेंस चेक कर सकेंगे, आखिरी पांच ट्रांजैक्शन देख पाएंगे और क्लेम स्टेटस भी जान सकेंगे. इसके अलावा आधार लिंकिंग, बैंक खाते की जानकारी और लंबित शिकायतों जैसी समस्याओं के समाधान में भी ये सुविधा मददगार हो सकती है. सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और सेवाएं पहले से ज्यादा तेज और सरल बनेंगी.

Tags: epfoEPFO NewsEPFO Via UPI
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