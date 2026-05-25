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PF अकाउंट हुआ लॉक? EPFO के नए नियमों ने लाखों लोगों की बढ़ाई टेंशन, जानें कैसे होगा फिर से एक्टिव

EPFO: डॉक्यूमेंट्स में नाम या जन्मतिथि में गड़बड़ी भी अकाउंट ब्लॉक होने का एक बड़ा कारण है. ज़्यादातर एम्प्लॉई को इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक उन्हें अचानक किसी इमरजेंसी की वजह से अपने PF अकाउंट से पैसे निकालने की ज़रूरत न पड़ जाए. आपके नाम की एक भी स्पेलिंग गलत होने, मिडिल नेम गायब होने, सरनेम के अलग फॉर्मेट या जन्मतिथि पुरानी होने की वजह से आधार वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 25, 2026 3:37:06 PM IST

अचानक बंद हो गया PF खाता?
अचानक बंद हो गया PF खाता?


EPFO: देश भर में लाखों PF अकाउंट होल्डर्स (EPFO मेंबर्स) इन दिनों एक बड़ी टेक्निकल दिक्कत का सामना कर रहे हैं. जब भी वे अपना PF बैलेंस चेक करने, पैसे निकालने या अपना KYC अपडेट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करते हैं, तो उनका अकाउंट अचानक लॉक या ब्लॉक दिखता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले यह जान लें कि घबराने की ज़रूरत नहीं है; आपकी जमा-पूंजी पूरी तरह सेफ है और आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है. असल में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने हाल ही में सिक्योरिटी और आधार ऑथेंटिकेशन नियमों को काफी कड़ा कर दिया है. नतीजतन, रिकॉर्ड में छोटी-मोटी गलतियों या बार-बार गलत पासवर्ड डालने पर भी सिस्टम सिक्योरिटी कारणों से अकाउंट को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देता है.

महंगा पड़ सकता है गलत पासवर्ड डालना 

बड़ी संख्या में PF अकाउंट सिर्फ इसलिए लॉक हो रहे हैं क्योंकि यूज़र्स लॉग इन करते समय बार-बार गलत जानकारी डालते हैं. लोग अक्सर अपने पुराने पासवर्ड भूल जाते हैं या पिछली नौकरियों के अलग-अलग UAN से कन्फ्यूज हो जाते हैं. इसके अलावा, कभी-कभी लोग अपने मोबाइल फोन पर आए OTP के एक्सपायर होने के बाद भी दोबारा कोशिश करते रहते हैं. EPFO का ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम इन बार-बार की नाकाम कोशिशों को शक वाली एक्टिविटी मानता है और फ्रॉड रोकने के लिए अकाउंट को कुछ समय के लिए लॉक कर देता है. कुछ अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट एक तय कूलिंग-ऑफ पीरियड के बाद अपने आप काम करने लगते हैं, जबकि दूसरों को लॉग इन करने के लिए अपने पासवर्ड पूरी तरह से रीसेट करने पड़ते हैं.

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डेटा में छोटी-मोटी गड़बड़ियां एक्सेस को ब्लॉक कर सकती हैं.

डॉक्यूमेंट्स में नाम या जन्मतिथि में गड़बड़ी भी अकाउंट ब्लॉक होने का एक बड़ा कारण है. ज़्यादातर एम्प्लॉई को इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक उन्हें अचानक किसी इमरजेंसी की वजह से अपने PF अकाउंट से पैसे निकालने की ज़रूरत न पड़ जाए. आपके नाम की एक भी स्पेलिंग गलत होने, मिडिल नेम गायब होने, सरनेम के अलग फॉर्मेट या जन्मतिथि पुरानी होने की वजह से आधार वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है. कभी-कभी, एम्प्लॉई पोर्टल पर अपनी बैंक डिटेल्स या आधार जानकारी अपडेट कर देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से अप्रूवल बैकएंड में अटका रहता है. जब तक कंपनी डिजिटली अप्रूव नहीं करती, ऑनलाइन अकाउंट सर्विसेज़ लिमिटेड रहती हैं.

अकाउंट को फिर से कैसे एक्टिवेट करें

अगर आपका अकाउंट लॉक हो गया है, तो इसे ठीक करने का पहला और सबसे आसान तरीका EPFO ​​मेंबर पोर्टल पर ‘फॉरगॉट पासवर्ड’ ऑप्शन के ज़रिए है. क्योंकि EPFO ​​का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम अब आधार से जुड़े OTP पर निर्भर करता है, इसलिए आपके पास अपने आधार कार्ड से जुड़ा एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए. अगर समस्या KYC मिसमैच या एम्प्लॉयर अप्रूवल की कमी है, तो आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव करवाने के लिए अपनी मौजूदा या पुरानी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से संपर्क करना होगा.

अगर ऑनलाइन तरीकों से समस्या हल नहीं होती है, तो अकाउंट होल्डर EPFO ​​के ऑफिशियल ग्रीवांस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. या फिर, आखिरी उपाय के तौर पर, वे अपने सबसे पास के रीजनल EPFO ​​ऑफिस में जाकर और अपना आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और नौकरी से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करके अपने अकाउंट को मैन्युअल रूप से फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं.

Tags: epfo
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