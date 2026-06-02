EPFO 3.0: कब से ATM से निकाल सकेंगे PF? जानें नियम और पैसे निकालने लिमिट

EPFO 3.0: एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) एक बड़ा डिजिटल अपग्रेड इनिशिएटिव शुरू कर रहा है जिसे EPFO ​​3.0 नाम दिया गया है जिससे सब्सक्राइबर पेपरलेस तरीके से प्रोविडेंट फंड निकाल या ट्रांसफर कर सकेंगे. रिटायरमेंट फंड बॉडी एक नए सिस्टम के ज़रिए बड़े पैमाने पर डिजिटल बदलाव और सर्विस को आसान बनाने का काम कर रही है. इसका मकसद सब्सक्राइबर को UPI और UPI वाले ATM के ज़रिए सीधे अपनी प्रोविडेंट फंड सेविंग्स को एक्सेस और ट्रांसफर करने की सुविधा देकर प्रोसेसिंग में होने वाली देरी को खत्म करना है.

इससे EPF सब्सक्राइबर के लिए इंतज़ार का समय कम होने और सेविंग्स तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है, जो जल्द ही UPI पेमेंट गेटवे के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में सीधे फंड ट्रांसफर करके ऐसा कर पाएंगे.

लॉन्च की तारीखें, नियम

EPFO 3.0 के लॉन्च की चर्चा के बीच, हम ATM से विड्रॉल, लॉन्च स्टेटस, PF से विड्रॉल प्रोसेस, नियम और इस इनिशिएटिव की लिमिट के बारे में बताते हैं.

EPFO 3.0 कब लॉन्च होगा?

यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने मई में यह अनाउंसमेंट किया था, जिसमें बताया गया था कि इस फैसिलिटी की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, और सर्विस जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने कोई डेट या टाइमलाइन नहीं बताई.

आप अपने EPFO ​​अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं?

EPFO ​​3.0 के तहत, सब्सक्राइबर लागू शर्तों के आधार पर UPI या UPI-इनेबल्ड ATM के ज़रिए अपने EPF बैलेंस का 50% से 75% निकाल सकते हैं.

UPI और ATM के ज़रिए EPFO ​​विड्रॉल कैसे काम करेगा?

सब्सक्राइबर अपने सीडेड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उपलब्ध एलिजिबल EPF बैलेंस देख पाएंगे. आपको ट्रांज़ैक्शन पूरा करने और उनके बैंक अकाउंट में पैसे के सुरक्षित ट्रांसफर को पक्का करने के लिए लिंक किए गए UPI पिन का इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी. एक बार जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो सब्सक्राइबर इसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करना या डेबिट कार्ड से बैंक ATM से कैश निकालना.

नियम

ज़रूरी रिटेंशन लिमिट क्या है? नियमों के मुताबिक, आप आम तौर पर अपने कुल EPF कॉर्पस का 50% या 75% निकाल सकते हैं. हालांकि, आपके कुल प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का कम से कम 25% ज़रूरी बफर या ज़रूरी रिटेंशन के तौर पर बिना छुए रहना चाहिए.

ज़्यादा ऑटो-सेटलमेंट लिमिट?

ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है ताकि कई EPFO ​​मेंबर 3 दिनों के अंदर अपने EPF फंड को एक्सेस कर सकें. यह फैसला यह पक्का करने के लिए है कि सब्सक्राइबर को घर खरीदने और बनाने, पढ़ाई, बीमारी में इलाज या शादी जैसी ज़रूरतों के लिए फंड जल्दी मिल सके.

क्या ATM से EPF निकालने से पेंशन पर असर पड़ेगा?

नहीं, क्योंकि ATM निकालने की सुविधा सिर्फ़ EPF बैलेंस पर लागू होती है, जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर द्वारा प्रोविडेंट फंड में किया गया कंट्रीब्यूशन भी शामिल है.

EPFO 3.0 किन दिक्कतों को ठीक करना चाहता है?

मेंबर्स UAN पाने और एक्टिवेट करने के साथ-साथ मौजूदा UAN को एक्टिवेट करने के लिए UMANG ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का इस्तेमाल कर पाएंगे. इसके ज़रिए, मेंबर्स तुरंत अपनी पासबुक देख सकते हैं, गलत जानकारी अपडेट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लेम जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, पहली बार आधार लिंक करने पर मेंबर पोर्टल पर जॉइंट डिक्लेरेशन के ज़रिए सुधार किया जा सकता है.

आप अपडेट कहां देख सकते हैं?

लेटेस्ट अपडेट epfindia.gov.in और ऑफिशियल EPFO ​​रिलीज़ पर ट्रैक किए जा सकते हैं.

UPI के ज़रिए EPF एक्सेस

मंडाविया के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में EPF अकाउंट का एक निश्चित हिस्सा (कम से कम 25%) फ्रीज़ करना शामिल है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा (50-75%) मेंबर के बैंक अकाउंट से UPI के ज़रिए निकालने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

आप आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर के लिए उपलब्ध एलिजिबल EPF बैलेंस देख पाएंगे.

आप ट्रांज़ैक्शन पूरा करने के लिए लिंक्ड UPI PIN का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक बार जब पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो मेंबर्स इसका इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट पूरा करने या ATM से कैश निकालने के लिए कर सकते हैं.

EPFO की आउटरीच के लिए WhatsApp इस्तेमाल करने की पहल

मंडाविया ने यह भी कहा कि EPFO ​​ने आउटरीच बढ़ाने और मेंबर सर्विस को आसान बनाने के लिए WhatsApp इस्तेमाल करने की पहल की है. इस मीडियम को चुनने का कारण मोबाइल यूज़र तक पहुंचना है.

मेंबर EPFO ​​के रजिस्टर्ड WhatsApp नंबर पर ‘Hello’ टाइप कर सकते हैं, जिसे सुरक्षा और भरोसे के लिए हरे टिक मार्क से वेरिफाई किया जाता है, ताकि EPFO ​​से बातचीत शुरू की जा सके.

वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EPFO ​​मैसेज पाने का विकल्प भी चुन सकते हैं.

सारी बातचीत लोकल/आम भाषा में होगी, जिससे मेंबर EPFO ​​से ज़्यादा आराम से जुड़ सकेंगे.

मेंबर के पास 24/7 एक्सेस होगा, और ऑटोमेटेड सिस्टम चौबीसों घंटे बार-बार पूछे जाने वाले सवालों को संभाल सकते हैं.

EPFO मुकदमे कम करेगा, समय पर समाधान पक्का करेगा

मंत्री ने यह भी बताया कि EPFO ​​ने मुकदमे कम करने और अलग-अलग कानूनी फोरम पर पेंडिंग मामलों का समय पर समाधान पक्का करने के लिए एक फोकस्ड, मिशन-मोड पहल शुरू की है.

इसने कंज्यूमर कोर्ट में पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए एक डेडिकेटेड मिशन मोड ड्राइव शुरू की. ‘निधि आपके निकट (NAN)’ प्रोग्राम के तहत, मामलों की पहले से पहचान की गई और उन्हें तेज़ी से निपटाया गया.

EPFO ने विस्तार किया, 1.29 करोड़ कर्मचारी जोड़े

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, सरकार ने 2024-25 में पेरोल में 1.29 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को जोड़ा. इसी दौरान, बेरोज़गारी दर 2017-18 में 6% से गिरकर 2023-24 में 3.2% हो गई.

EPFO अभी लगभग ₹28 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है और इसके मज़बूत सिस्टम, सुरक्षा और ज़्यादा रिटर्न की वजह से करोड़ों सदस्य इस पर भरोसा करते हैं, जो कई मामलों में टैक्स-फ्री होते हैं.

EPFO के ऑटो-सेटलमेंट मोड ने 25 फरवरी 2026 (FY25-26) तक ₹5 लाख तक की रकम के 3.52 करोड़ से ज़्यादा क्लेम प्रोसेस किए हैं. पिछले साल जून में, इसने मैनुअल ओवरसाइट को कम करने और प्रोसेसिंग विंडो को छोटा करने के लिए ऑटो-सेटलमेंट थ्रेशहोल्ड को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया था.