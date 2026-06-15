EPFO 3.0 Latest Updates: नई नौकरी लगी है? जान लें पीएफ के नियम; बैलेंस, एडवांस निकासी और मुफ्त इंश्योरेंस के फायदे

बधाई हो! अगर आपकी नई-नई नौकरी लगी है, तो सैलरी अकाउंट, वीकेंड प्लान्स और नए दोस्तों के साथ-साथ एक और चीज है जो आपकी ज़िंदगी में जुड़ चुकी है वो है EPF (Employees’ Provident Fund). सरल शब्दों में कहें तो यह आपकी सैलरी से होने वाली एक अनिवार्य बचत है, जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती है.

अक्सर नए कर्मचारियों को पीएफ का नाम सुनकर लगता है कि यह कोई उबाऊ और पेचीदा सरकारी कागज़ी काम है. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपना नया और बेहद आधुनिक अवतार EPFO 3.0 लेकर आया है. इसका सीधा मकसद आपके पीएफ के अनुभव को बिल्कुल वैसा ही डिजिटल, तेज और आसान बनाना है, जैसा आप अपने फोन में यूपीआई (UPI) इस्तेमाल करते समय महसूस करते हैं.

आखिर क्या है EPFO 3.0 और इसके फायदे?

EPFO 3.0 कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा डिजिटल अपग्रेड है. अगर आप कॉर्पोरेट की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो आपको ये बातें ज़रूर जाननी चाहिए:

अब आपको पीएफ के पैसों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने या ढेरों फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. पूरा सिस्टम अब ऑटोमेशन (स्वचालित) पर काम करता है, जिससे आपके क्लेम बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं.

कई बार पीएफ निकालने के लिए एम्प्लॉयर (कंपनी) की मंज़ूरी का इंतज़ार करना पड़ता था. लेकिन अब कई मामलों में आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालकर सीधे पैसे निकाल सकते हैं, इसमें कंपनी के अप्रूवल की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता.

आने वाले समय में यह सिस्टम यूपीआई (UPI) ट्रांसफर और एटीएम (ATM) जैसी सुविधाओं से जुड़ने जा रहा है, ताकि जरूरत के समय आपको तुरंत और रियल-टाइम में पैसे मिल सकें.

आप अपने पीएफ खाते में क्या चल रहा है, कब पैसे जमा हुए, यह सब ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

पीएफ निकालने के नियम

पैसा आपका है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर आप इसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह आपके रिटायरमेंट का फंड है, इसलिए इसके कुछ नियम बनाए गए हैं:

भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आए, लेकिन अगर आपकी नौकरी चली जाती है, तो आप तुरंत अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं. बाकी बची रकम एक निश्चित वेटिंग पीरियड के बाद निकाली जा सकती है.

अगर आप नौकरी में बने हुए हैं, तब भी कुछ खास और बेहद ज़रूरी परिस्थितियों में पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं, जैसे:

गंभीर बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी में

घर खरीदने या बनवाने के लिए

अन्य विशेष और अनिवार्य पारिवारिक जरूरतों के समय

ब्याज, बीमा और बचत के अनोखे फायदे

पीएफ सिर्फ बचत नहीं है, इसके साथ आपको कई अन्य फायदे भी मिलते हैं:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ पर 8.25% सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है, जो कि किसी भी सामान्य बैंक एफडी (FD) या सेविंग्स अकाउंट से काफी बेहतर और सुरक्षित है। यह ब्याज सीधा आपके खाते में जुड़ता रहता है.

पीएफ खाता खुलते ही ईडीएलआई (EDLI) स्कीम के तहत कर्मचारियों को 7 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर बिल्कुल मुफ्त मिलता है. इसके लिए आपको अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना होता.

आपकी कंपनी जो योगदान देती है, उसका एक हिस्सा (अधिकतम 1,250 रुपये प्रति माह) आपके EPS (Pension Fund) में जाता है, जो आगे चलकर आपको पेंशन के रूप में मिलता है. बाकी हिस्सा सीधे आपके रिटायरमेंट फंड में जमा होता है.

पीएफ में किया जाने वाला निवेश इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के दायरे में आता है.

नए कर्मचारियों के लिए कुछ जरूरी सवाल (FAQs)

1. क्या मैं पीएफ से बाहर रहने का विकल्प चुन सकता हूँ?

हाँ, लेकिन केवल तब जब आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक हो और आप पहली बार नौकरी कर रहे हों. इसके लिए सैलरी प्रोसेस होने से पहले ‘फॉर्म 11’ भरना होता है.

2. नौकरी बदलने पर पीएफ का क्या होता है?

आपका UAN (Universal Account Number) जीवनभर के लिए एक ही रहता है. जब आप कंपनी बदलेंगे, तो आपका पुराना पीएफ ऑनलाइन नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर हो जाएगा.

3. मैं अपना बैलेंस कैसे देखूँ?

EPFO के मेंबर पासबुक पोर्टल पर जाकर अपने UAN के ज़रिए लॉगिन करें. वहाँ आपको अपनी हर महीने की जमा राशि दिख जाएगी.