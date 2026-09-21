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EPFO New Rules: नौकरी करने वालों के लिए कई बड़े बदलाव, अब UPI और ATM से तुरंत निकलेगा PF का पैसा, जानें ऑटो-क्लेम के क्या होंगे नियम

EPFO द्वारा अब वेज सीलिंग को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है. इससे 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि, अब EPFO से पैसे निकालने की सुविधा पहले के मुकाबले काफी आसान बना दी गई है. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ बदलाव के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 21, 2026 5:27:00 PM IST

EPFO New Rules: नौकरी करने वालों के लिए कई बड़े बदलाव, अब UPI और ATM से तुरंत निकलेगा PF का पैसा, जानें ऑटो-क्लेम के क्या होंगे नियम


EPFO 3.0 Latest News: अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से PF यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, तो EPFO से जुड़े बदलााव आपके लिए जरूरी हो सकते हैं. EPFO पिछले कुछ समय से अपनी सेवाओं को आसान और ज्यादा डिजिटल बनाने की दिशा में लगातार बदलाव कर रहा है. इसका असर PF ट्रांसफर, एडवांस क्लेम, ऑटो-सेटलमेंट और अन्य डिजिटल तरीके से पैसे निकालने जैसी सुविधाओं पर पड़ रहा है.
EPFO द्वारा अब वेज सीलिंग को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है. इससे 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि, अब EPFO से पैसे निकालने की सुविधा पहले के मुकाबले काफी आसान बना दी गई है. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ बदलाव के बारे में. 

1. वेज सीलिंग 15000 से बढ़कर हुआ 25000 

सरकार द्वारा EPFO की कवरेज के लिए वेज सीलिंग 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 कर दी है. पहले वेज सीलिंग 15000 रुपये ही थी. जानकारी के मुताबिक नया नियम 17 सितंबर 2026 से लागू है. इसका सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनकी संबंधित EPF वेज 15,000 से ज्यादा लेकिन 25,000 तक है. ऐसे नए कर्मचारी अब EPFO के अनिवार्य कवरेज में आएंगे. 

2. पांच लाख हुई ऑटो-सेटलमेंट लिमिट 

EPFO द्वारा ऑटो-सेटलमेंट लिमिट में भी कुछ बदलाव किया गया है. EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख कर दिया है. इससे बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी के साथ ही साथ घर बनाने जैसी जरूरतों के लिए भी सब्सक्राइबर्स का क्लेम मात्र 3 दिनों के भीतर ऑटो-प्रोसेस होकर खाते में भेज दिया जाएगा. 

3. UPI ATM से कैसे होगी निकासी  

EPFO के नए नियमों के तहत सब्सक्राइबर्स अपने सब्सक्राइबर्स अपने ईपीएफ बैलेंस का 50% से 75% तक हिस्सा UPI या UPI-सक्षम ATM के जरिए निकाल सकेंगे बैलेंस का 50% से 75% तक हिस्सा UPI या UPI-सक्षम ATM के जरिए निकाल सकेंगे. मेंबर्स अपने बैंक खाते में ट्रांसफर योग्य एलिजिबल बैलेंस देख सकेंगे और UPI PIN का इस्तेमाल करके सुरक्षित तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे.

Tags: epfo
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