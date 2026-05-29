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EPFO 3.0: ATM से PF का 75% निकालने से पहले जान लें बड़ा नुकसान, पेंशन पर पड़ेगा सीधा असर

EPFO : ATM से निकासी की सुविधा सिर्फ़ EPF बैलेंस पर लागू होगी, जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर द्वारा प्रोविडेंट फंड (PF) में किया गया कंट्रीब्यूशन शामिल है. फिर भी, मेंबर्स को EPF बैलेंस का सिर्फ़ 75% तक ही निकालने की इजाज़त होगी.पेंशनर इस सुविधा के ज़रिए अपनी EPS पेंशन की रकम नहीं निकाल सकते.

By: Divyanshi Singh | Published: May 29, 2026 5:51:52 PM IST

क्या आप PF का 75% पैसा ATM से निकाल रहे हैं?
क्या आप PF का 75% पैसा ATM से निकाल रहे हैं?


EPFO: प्रस्तावित EPFO ​​3.0 सिस्टम के तहत, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) में बड़े बदलाव होंगे, जिसमें पूरी तरह से पेपरलेस प्रोसेस और EPF अकाउंट के लिए ATM जैसी निकासी शामिल है. हालांकि यह कदम EPFO ​​सिस्टम को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन कई पुराने एम्प्लॉई चिंतित हैं कि बड़ी रकम निकालने से एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत उनके पेंशन बेनिफिट पर असर पड़ सकता है.

EPF (एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड) और EPS (एम्प्लॉई पेंशन स्कीम) भारत में सरकार द्वारा सपोर्टेड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लेटफॉर्म हैं, दोनों को EPFO ​​मैनेज करता है. हालांकि, सरकार EPF सेविंग्स और EPS पेंशन कंट्रीब्यूशन को अलग-अलग मानती है.

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क्या ATM से EPF निकालने से पेंशन पर असर पड़ेगा?

ATM से निकासी की सुविधा सिर्फ़ EPF बैलेंस पर लागू होगी, जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर द्वारा प्रोविडेंट फंड (PF) में किया गया कंट्रीब्यूशन शामिल है. फिर भी, मेंबर्स को EPF बैलेंस का सिर्फ़ 75% तक ही निकालने की इजाज़त होगी.पेंशनर इस सुविधा के ज़रिए अपनी EPS पेंशन की रकम नहीं निकाल सकते.

लेबर मिनिस्ट्री ने क्या साफ किया?

इस बारे में एक सरकारी नोटिफ़िकेशन में कहा गया है, “58 साल की उम्र में पेंशन के हक़ पर इन बदलावों का कोई असर नहीं पड़ेगा. कोई भी सदस्य इन 10 सालों में कभी भी 10 साल की सर्विस पूरी करने से पहले पेंशन अकाउंट में जमा रकम निकाल सकता है. हालांकि, रिटायरमेंट पर पेंशन के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए, सदस्य को कम से कम 10 साल की EPS मेंबरशिप पूरी करनी होगी.”

इस नोटिफ़िकेशन का मतलब है कि अगर कोई 50 साल का कर्मचारी अपने EPF बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा निकालता है, तो इससे उसका EPS सर्विस रिकॉर्ड रीसेट नहीं होगा. जब तक वे कम से कम 10 साल की एलिजिबल सर्विस पूरी करते हैं, वे पेंशन बेनिफिट्स के हक़दार बने रहते हैं.

EPFO 3.0 क्या है?

EPFO 3.0, EPFO ​​की एक बड़ी डिजिटल अपग्रेड पहल है जो सब्सक्राइबर्स को पेपरलेस तरीके से तुरंत अपना PF का पैसा निकालने या ट्रांसफ़र करने में मदद करेगी.

नया सिस्टम सब्सक्राइबर्स को UPI और UPI-इनेबल्ड ATM के ज़रिए सीधे अपनी प्रोविडेंट फ़ंड सेविंग्स को एक्सेस करने और ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देकर प्रोसेसिंग में होने वाली देरी को खत्म कर देगा.

EPFO 3.0 लॉन्च की तारीख

लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सरकार ने इस सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है और उम्मीद है कि यह सर्विस जल्द ही शुरू हो जाएगी.हालांकि, उन्होंने कोई पक्की तारीख नहीं बताई.

मंडाविया ने कहा, “हमने उस सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है, जहां मेंबर UPI पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके EPF (एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड) निकाल सकते हैं. निकाली गई रकम सीधे मेंबर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.”

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, सरकार ने 2024-25 में पेरोल में 1.29 करोड़ से ज़्यादा वर्कर जोड़े. इसी दौरान, 2017-18 में 6% से बेरोज़गारी दर 2023-24 में गिरकर 3.2% हो गई.

EPFO अभी लगभग ₹28 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है और इसके मज़बूत सिस्टम, सुरक्षा और ज़्यादा रिटर्न की वजह से करोड़ों मेंबर इस पर भरोसा करते हैं, जो कई मामलों में टैक्स-फ्री होते हैं.

Tags: epfo
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