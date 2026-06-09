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EPFO 3.0 New Rule: PF से ATM और UPI के जरिए कब निकाल पाएंगे पैसा? जानिए EPFO 3.0 नए नियम का पूरा सच!

EPFO 3.0 New Rule: PF से UPI और ATM के जरिए कब और कैसे निकलेगा पैसा? जानिए क्या है सरकार का नया नियम और पैसे ट्रांसफर होने की पूरी सच्चाई...

By: Shivani Singh | Published: June 9, 2026 3:25:07 PM IST

PF से UPI और ATM के ज़रिए कब और कैसे निकलेगा पैसा?
PF से UPI और ATM के ज़रिए कब और कैसे निकलेगा पैसा?


EPF Balance Withdrawal News: क्या आप भी हर महीने अपनी सैलरी से PF कटवाते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक बेहद रोमांचक खबर है! EPFO 3.0 पहल के तहत अब बहुत जल्द PF निकालने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है. सरकार एक ऐसे बड़े डिजिटल बदलाव की तैयारी में है, जिससे आपका PF का पैसा सीधे आपके हाथ में होगा. आइए जानते हैं क्या है यह नया सिस्टम! EPFO ​​3.0 पहल के तहत ATM और UPI से PF का पैसा निकालने की सुविधा कब शुरू होगी. लाखों EPFO ​​सब्सक्राइबर्स इस बड़े डिजिटल बदलाव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री मनसुख मंडाविया के हालिया बयानों और सरकार की तैयारियों के आधार पर, आइए इस सुविधा से जुड़ी ताज़ा जानकारी पर नजर डालते हैं…

क्या सरकार ने लॉन्च की तारीख तय कर ली है?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सुविधा कब शुरू होगी. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने साफ़ किया है कि नए सिस्टम का टेस्टिंग फ़ेज़ सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और यह सर्विस जल्द ही शुरू की जाएगी. हालाँकि, सरकार ने अभी तक कोई खास तारीख या समय-सीमा घोषित नहीं की है. इसका मतलब है कि जब तक EPFO ​​आधिकारिक तौर पर EPFO ​​3.0 प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च नहीं करता, तब तक सब्सक्राइबर्स UPI या ATM के ज़रिए PF का पैसा नहीं निकाल पाएंगे.

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पैसे निकालने की प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

एक ​​बार प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से लॉन्च हो जाने के बाद, पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल हो जाएगी। यह इस तरह काम करेगा:

  • अपने EPF अकाउंट में लॉग इन करने पर, सब्सक्राइबर्स को साफ़ तौर पर वह राशि दिखाई देगी जिसे वे निकालने के लिए पात्र हैं.
  • ज़रूरी राशि चुनने के बाद, आपको अपने UPI PIN का इस्तेमाल करके ट्रांज़ैक्शन को ऑथेंटिकेट (वेरिफ़ाई) करना होगा.
  • PIN डालने के बाद, मंज़ूर की गई राशि सीधे आपके आधार-लिंक्ड और बैंक-सीडेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी.
  • इसके बाद आप उस पैसे का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर सकते हैं या किसी भी नज़दीकी बैंक ATM से कैश निकाल सकते हैं.

नए नियमों के तहत आप कितना पैसा निकाल सकते हैं? 

EPFO ​​से जुड़े सूत्रों के अनुसार, नया सिस्टम सदस्यों को उनके कुल PF बैलेंस का 50% से 75% तक निकालने की अनुमति दे सकता है. हालाँकि, आप पूरी राशि नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सिस्टम में ‘अनिवार्य रिटेंशन नियम’ (Mandatory Retention Rule) शामिल किया गया है. इस नियम के तहत, भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके कुल PF फंड का कम से कम 25% हिस्सा अकाउंट में बनाए रखना अनिवार्य है.

क्या ATM से पैसे निकालने का असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा?

कई सब्सक्राइबर्स को डर है कि बार-बार पैसे निकालने से उनकी पेंशन कम हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यह नई ATM और UPI सुविधा सिर्फ़ EPF वाले हिस्से के लिए है जिसमें आपके और आपके एम्प्लॉयर, दोनों का PF फंड में किया गया योगदान शामिल होता है. एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) वाला हिस्सा इससे पूरी तरह अलग रहेगा, जिससे आपकी पेंशन सुरक्षित बनी रहेगी.

ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट 5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई

नए प्लेटफ़ॉर्म के आने का इंतज़ार करते हुए, EPFO ​​ने ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करके पहले ही राहत दे दी है. बीमारी, शादी, पढ़ाई या घर बनाने जैसे कामों के लिए 5 लाख रुपये तक के क्लेम अब सिर्फ़ तीन दिनों में प्रोसेस हो जाते हैं. 25 फरवरी, 2026 तक, इस सिस्टम के ज़रिए 3.52 करोड़ से ज़्यादा क्लेम सेटल किए जा चुके हैं.

इसके अलावा, EPFO ​​3.0 के लॉन्च होने के बाद, UAN एक्टिवेट करना, पासबुक देखना और UMANG ऐप के ज़रिए फ़ेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का इस्तेमाल करके प्रोफ़ाइल की जानकारी अपडेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा. फ़िलहाल, सबकी नज़रें सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं.

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