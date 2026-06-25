EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 3 दिनों तक रहेगी बाधित, PF निकासी और दावों पर होगा असर

Business News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए जरूरी खबर. EPFO अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा है. इस तकनीकी सुधार के चलते 26 जून से 28 जून 2026 तक कई ऑनलाइन सर्विसेस अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. ऐसे में अगर आपको पीएफ निकासी, एडवांस या अन्य क्लेम से जुड़ा कोई काम है तो उसे पहले से निपटा लें.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। इस तकनीकी सुधार और डेटाबेस अपग्रेड के चलते 26 जून (रात 12:00 बजे) से 28 जून 2026 (रात 11:59 बजे) तक ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर नए क्लेम जमा करने और प्रोसेस करने की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.यह तीन दिवसीय शटडाउन ईपीएफओ द्वारा बड़े स्तर पर किए जा रहे तकनीकी सुधार (EPFO 3.0) का हिस्सा है. इस दौरान प्रभावित होने वाली मुख्य सेवाएं और ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं:-

सेवाओं की अनुपलब्धता

26 से 28 जून 2026 तक सदस्य पोर्टल और उमंग ऐप (UMANG) के जरिए पीएफ निकासी, एडवांस या ट्रांसफर जैसे नए क्लेम सबमिट नहीं किए जा सकेंगे.

पुरानी अर्जियों की स्थिति: जो क्लेम पहले ही सबमिट किए जा चुके हैं, वे रद्द नहीं होंगे. हालांकि, उनकी प्रोसेसिंग इस अपग्रेड प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही शुरू होगी.

हेल्पलाइन नंबर: यदि आपको इस दौरान पीएफ से जुड़ी किसी इमरजेंसी में सहायता की आवश्यकता है, तो आप आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 14470 पर संपर्क कर सकते हैं.

सामान्य बहाली: सभी सेवाएं 29 जून 2026 से फिर से सुचारू रूप से शुरू होने की उम्मीद है.