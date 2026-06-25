Home > व्यापार > EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 3 दिनों तक रहेगी बाधित, PF निकासी और दावों पर होगा असर

EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 3 दिनों तक रहेगी बाधित, PF निकासी और दावों पर होगा असर

Business News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए जरूरी खबर. EPFO अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा है. इस तकनीकी सुधार के चलते 26 जून से 28 जून 2026 तक कई ऑनलाइन सर्विसेस अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 25, 2026 3:18:27 PM IST

EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 3 दिनों तक रहेगी बाधित
EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 3 दिनों तक रहेगी बाधित


Business News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए जरूरी खबर. EPFO अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा है. इस तकनीकी सुधार के चलते 26 जून से 28 जून 2026 तक कई ऑनलाइन सर्विसेस अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. ऐसे में अगर आपको पीएफ निकासी, एडवांस या अन्य क्लेम से जुड़ा कोई काम है तो उसे पहले से निपटा लें.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। इस तकनीकी सुधार और डेटाबेस अपग्रेड के चलते 26 जून (रात 12:00 बजे) से 28 जून 2026 (रात 11:59 बजे) तक ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर नए क्लेम जमा करने और प्रोसेस करने की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.यह तीन दिवसीय शटडाउन ईपीएफओ द्वारा बड़े स्तर पर किए जा रहे तकनीकी सुधार (EPFO 3.0) का हिस्सा है. इस दौरान प्रभावित होने वाली मुख्य सेवाएं और ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं:-

सेवाओं की अनुपलब्धता

26 से 28 जून 2026 तक सदस्य पोर्टल और उमंग ऐप (UMANG) के जरिए पीएफ निकासी, एडवांस या ट्रांसफर जैसे नए क्लेम सबमिट नहीं किए जा सकेंगे. 
पुरानी अर्जियों की स्थिति: जो क्लेम पहले ही सबमिट किए जा चुके हैं, वे रद्द नहीं होंगे. हालांकि, उनकी प्रोसेसिंग इस अपग्रेड प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही शुरू होगी. 

You Might Be Interested In

हेल्पलाइन नंबर: यदि आपको इस दौरान पीएफ से जुड़ी किसी इमरजेंसी में सहायता की आवश्यकता है, तो आप आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 14470 पर संपर्क कर सकते हैं. 
सामान्य बहाली: सभी सेवाएं 29 जून 2026 से फिर से सुचारू रूप से शुरू होने की उम्मीद है.

तीन दिन तक नहीं कर पाएंगे नया क्लेम सबमिट

EPFO के अनुसार, 26 जून 2026 की रात 12 बजे से लेकर 28 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक पोर्टल पर कई अन्य सर्विसेस उपलब्ध नहीं रहेंगी। इस दौरान मेंबर्स नया क्लेम दाखिल नहीं कर पाएंगे और न ही क्लेम प्रोसेसिंग से जुड़ी सर्विसेस का फायदा ले सकेंगे। 

अपग्रेडेशन अवधि के दौरान सदस्य नए क्लेम दाखिल नहीं कर पाएंगे और क्लेम से जुड़ी कुछ ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि, लंबित मामलों को सेवाएं बहाल होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

इन विकल्पों का करें इस्तेमाल

पोर्टल बंद रहने के दौरान सदस्य अपने अकाउंट की जानकारी पाने के लिए कुछ ऑप्शनल माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। EPFO ने UMANG ऐप, SMS, व्हाट्सऐप और मिस्ड कॉल सर्विसेस का यूज करने की सलाह दी है।

Tags: Business NewsEPFO service
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नारायण के दशावतार, जानिए कब लिया कौन-सा अवतार?

June 25, 2026

भारत या पाकिस्तान? LPG सिलेंडर कहां है सस्ता, जानके चौंक...

June 25, 2026

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026
EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 3 दिनों तक रहेगी बाधित, PF निकासी और दावों पर होगा असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 3 दिनों तक रहेगी बाधित, PF निकासी और दावों पर होगा असर
EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 3 दिनों तक रहेगी बाधित, PF निकासी और दावों पर होगा असर
EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 3 दिनों तक रहेगी बाधित, PF निकासी और दावों पर होगा असर
EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 3 दिनों तक रहेगी बाधित, PF निकासी और दावों पर होगा असर