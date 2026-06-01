EPFO UPI withdrawal start date: अब ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा! जानें नए नियमों की पूरी जानकारी

EPFO UPI withdrawal start date: EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) और EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) भारत में सरकार द्वारा समर्थित रिटायरमेंट बचत योजनाएं हैं और इन दोनों का प्रबंधन EPFO ​​द्वारा किया जाता है. हालांकि सरकार EPF बचत और EPS पेंशन योगदान को दो अलग-अलग चीजों के तौर पर देखती है.

क्या ATM के ज़रिए EPF फंड निकालने का पेंशन पर कोई असर पड़ेगा?

ATM के जरिए फंड निकालने की सुविधा सिर्फ EPF बैलेंस पर लागू होती है जिसमें कर्मचारी और एम्प्लॉयर, दोनों का प्रोविडेंट फंड (PF) में किया गया योगदान शामिल होता है. इसके अलावा सदस्यों को अपने EPF बैलेंस का सिर्फ 75% तक ही निकालने की अनुमति होगी.

पेंशनभोगी इस सुविधा के माध्यम से अपनी EPS पेंशन राशि नहीं निकाल सकते हैं.

श्रम मंत्रालय ने क्या स्पष्ट किया?

इस संबंध में एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है. 58 वर्ष की आयु में पेंशन पाने का अधिकार प्रस्तावित बदलावों से पूरी तरह अप्रभावित रहेगा. कोई भी सदस्य 10 साल की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने पेंशन खाते में जमा राशि निकाल सकता है, बशर्ते उसने अभी तक 10 साल की सेवा पूरी न की हो. हालांकि रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए, सदस्य को कम से कम 10 साल की EPS सदस्यता पूरी करनी होगी.

इस अधिसूचना का मतलब है कि यदि कोई 50 वर्षीय कर्मचारी अपने EPF बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा निकाल लेता है तो इससे उसके EPS सेवा रिकॉर्ड का रीसेट नहीं होगा. जब तक वह कम से कम 10 साल की पात्र सेवा पूरी कर लेता है तब तक वह पेंशन लाभों का हकदार बना रहेगा.

EPFO 3.0 क्या है?

EPFO 3.0, EPFO ​​की एक बड़ी डिजिटल अपग्रेड पहल है जो सब्सक्राइबर्स को अपने PF फंड्स को तुरंत और बिना किसी कागजी कार्रवाई के निकालने या ट्रांसफर करने की सुविधा देगी.

यह नई व्यवस्था, सब्सक्राइबर्स को UPI और UPI-सक्षम ATMs के जरिए अपनी प्रोविडेंट फंड बचत को सीधे एक्सेस करने और ट्रांसफर करने की सुविधा देकर, प्रोसेसिंग में होने वाली देरी को खत्म कर देगी.

EPFO 3.0 लॉन्च की तारीख

श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस महीने की शुरुआत में बताया कि सरकार ने इस सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है और उम्मीद है कि यह सेवा जल्द ही लॉन्च की जाएगी.

हालांकि उन्होंने कोई पक्की तारीख नहीं बताई.

मंडाविया ने कहा “हमने इस सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है, जिसके तहत सदस्य UPI पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके अपना EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) निकाल सकते हैं. निकाली गई रकम सीधे सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.”

सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकार ने 2024-25 में अपने पेरोल में 1.29 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को जोड़ा. इसी दौरान बेरोजगारी दर 2017-18 के 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई.