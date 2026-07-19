EPF Scheme 2026: रिटायरमेंट से पहले PF में 25% बैलेंस रखना क्यों हुआ जरूरी? जानें नया नियम

EPF Scheme 2026: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 ने उस तरीके में बड़ा बदलाव किया है जिससे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) के सदस्य नौकरी के दौरान अपनी बचत निकाल सकते हैं.

पुराने सिस्टम के उलट, नई स्कीम के तहत सदस्यों को आंशिक निकासी (partial withdrawal) करने के बाद अपने जमा EPF बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा बनाए रखना जरूरी है. इसका मतलब है कि सदस्य केवल अपना ‘योग्य सदस्य बैलेंस’ ही निकाल सकते हैं जिसकी गणना अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस को अलग रखने के बाद की जाती है.

यह प्रावधान सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 का हिस्सा है.

नया 25% मिनिमम बैलेंस नियम क्या है?

इस नई स्कीम में दो मुख्य परिभाषाएं बताई गई हैं:

पहली मिनिमम बैलेंस का मतलब है मेंबर के अकाउंट में जमा कुल रकम का 25%. इस कुल रकम में कर्मचारी और नियोक्ता (employer) दोनों का योगदान और साथ ही पैसे निकालने की तारीख तक जमा हुआ ब्याज भी शामिल होता है.

दूसरी बात Eligible Member Balance (पात्र सदस्य बैलेंस) का मतलब उस बैलेंस से है जो इस अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस को घटाने के बाद बचता है. यह वह राशि है जिसे कुछ शर्तों के साथ खास कामों के लिए आंशिक रूप से निकाला जा सकता है.

असल में जब तक कोई सदस्य नौकरी में रहता है तब तक जमा EPF फंड का कम से कम एक-चौथाई हिस्सा आम तौर पर खाते में लॉक रहता है और उस पर ब्याज मिलता रहता है.

यह पहले की EPF स्कीम से कैसे अलग है?

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 पैसे निकालने की प्रक्रिया को भी आसान बनाती है.

1952 की स्कीम के तहत एडवांस (पैसे निकालने) से जुड़े कई नियमों के बजाय, नई व्यवस्था में पैसे निकालने को तीन मुख्य ग्रुप में बांटा गया है. इसके अलावा यह सदस्यों को मेंबरशिप की जरूरी अवधि पूरी करने के बाद, खास मकसदों जैसे मेडिकल इलाज, पढ़ाई, शादी, घर और अन्य बताए गए उद्देश्यों के लिए अपने एलिजिबल बैलेंस का 100% तक निकालने की सुविधा देती है.

कम से कम बैलेंस की शर्त सिर्फ नौकरी के दौरान आंशिक रूप से पैसे निकालने पर लागू होती है.

यह पाबंदी फाइनल सेटलमेंट क्लेम पर लागू नहीं होती जैसे कि तय उम्र पूरी होने पर रिटायरमेंट, पूरी और स्थायी विकलांगता या ऐसी दूसरी स्थितियां जिनमें स्कीम के तहत प्रोविडेंट फंड बैलेंस को पूरी तरह निकालने की इजाजत हो. ऐसे मामलों में सदस्य स्कीम की शर्तों के अनुसार अपने अकाउंट में जमा पूरी रकम निकाल सकते हैं.

EPF सब्सक्राइबर्स के लिए इसका क्या मतलब है?

नया फ्रेमवर्क उस तरीके को बदलता है जिससे सदस्य नौकरी के दौरान अपने प्रोविडेंट फंड (PF) से पैसे निकाल सकते हैं.

पहले सदस्य कुछ खास शर्तें पूरी होने पर बार-बार एडवांस लेकर अपनी EPF बचत का एक बड़ा हिस्सा निकाल सकते थे. नई स्कीम के तहत हर बार पैसे निकालते समय कुल जमा राशि का कम से कम 25% हिस्सा बैलेंस के तौर पर बनाए रखना जरूरी है.

नतीजतन रिटायरमेंट की बचत का एक हिस्सा EPF अकाउंट में निवेशित रहता है और फाइनल सेटलमेंट तक उस पर सालाना ब्याज मिलता रहता है जबकि सदस्य बाकी बची हुई योग्य राशि का इस्तेमाल खास जरूरतों के लिए कर सकते हैं.