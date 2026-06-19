PF Interest Update: PF पर बडी खुशखबरी! सरकार ने मंजूर किया 8.25% ब्याज, ऐसे चेक करें अपना बैलेंस

PF Interest Update: सरकार ने 2025-26 के लिए एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) डिपॉजिट पर 8.25 परसेंट इंटरेस्ट रेट को मंजूरी दे दी है, जो इस महीने सात करोड से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स के अकाउंट में क्रेडिट होने की संभावना है, एक सोर्स ने गुरुवार को बताया. EPFO फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए सरकार से मंजूरी मिलने के बाद EPF पर इंटरेस्ट रेट देता है.

सरकार ने मंजूर किया 8.25% ब्याज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा 8.25% ब्याज दर का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसे अब औपचारिक मंजूरी मिल गई है. इसके बाद मंत्रालय ने खातों में ब्याज राशि क्रेडिट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. यह निर्णय केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 2 मार्च 2026 को हुई CBT बैठक में लिया गया था, जिसका अब आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिससे करोडों खाताधारकों को राहत मिली है.

लगातार तीसरी बार रखा ये रेट

इससे पहले 2 मार्च, 2026 को, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में CBT ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 8.25 परसेंट इंटरेस्ट रेट तय करने का फैसला किया था, यह लगातार तीसरा साल है जब यह रेट बनाए रखा गया है. इसके बाद प्रपोजल को मंजूरी के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा गया क्योंकि EPF का गारंटर भारत सरकार है.

घर बैठे इन तरीकों से चेक करें

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