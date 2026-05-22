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EPF Balance: PF का ब्याज अकाउंट में आ गया या नहीं? घर बैठे फोन से मिनटों में ऐसे चेक करें

EPF Balance: 2025-26 के लिए PF के तौर पर जमा हो रही आपकी पूंजी पर 8.25 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है. ब्याज की रकम आई या नहीं? आप घर बैठे चेक आसानी से चेक कर सकते हैं.

By: JP Yadav | Published: May 22, 2026 5:14:15 PM IST

घर बैठे ऑनलाइन करें पीएफ ब्याज दर चेक!
घर बैठे ऑनलाइन करें पीएफ ब्याज दर चेक!


EPF Balance: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े 7 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 में  8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा. इसका एलान इस साल के शुरुआती महीनों में किया गया था. इसके बाद से करोड़ों कर्मचारियों को अपने खातों में ब्याज की रकम का इंतजार तेज हो गया है. जानकारों की मानें तो सामान्य तौर पर EPF ब्याज  पासबुक में मार्च के आखिरी की एंट्री अपडेट होने के बाद जमा होती है.  7 करोड़ से अधिक EPF सब्सक्राइबर्स अपनी EPF पासबुक ऑनलाइन देखकर जान सकते हैं कि उनके खाते में ब्यजा की रकम आई या फिर अभी इंतजार करना होगा. इसके लिए यूजर Umang मोबाइल ऐप के जरिए चेक करके यह तय कर सकते हैं कि EPF ब्याज जमा हुआ है या नहीं?

क्या है नियम?

EPF नियमों के अनुसार, कंपनियों/फैक्ट्रियों से जुड़े 7 करोड़ से अधिक कर्मचारी प्रत्येक महीने अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत हिस्सा जमा करते हैं. नियम के मुताबिक, ही एम्प्लॉयर्स (कंपनी/फैक्टरी मालिक)  भी 12 प्रतिशत रकम जमा करते हैं. इस तरह रकम का 3.67 प्रतिशत हिस्सा EPF अकाउंट में जाता है जबकि 8.33 प्रतिशत EPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

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ऑनलाइन कैसे करें EPF बैलेंस और ब्याज चेक

EPF खातों में रकम चेक करने का तरीका बेहद ही आसान है. यूजर चाहें तो अपनी EPFO पासबुक ऑनलाइन चेक सकते हैं. इस पासबुक में सारे लेन-देन और ताजा ब्याज का ब्योरा दिया जाता है. 

नोट करें स्टेप्स

  1. EPFO पासबुक के ऑफिशियल पोर्टल https://www.epfindia.gov.in/ पर विजिट करना होगा.
  2. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) भरना होगा.
  3. पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा.
  4. अपनी मेंबर ID चुननी होगी.
  5. EPF पासबुक खोलनी होगी.
  6. EPF पासबुक में ‘Interest Updated’ एंट्री को चेक करना होगा.
  7. जमा हुआ ब्याज अमाउंट पासबुक में साफ दिखाई देगा. 

Umang ऐप से कैसे करें चेक

सबसे पहले Umang ऐप ओपन करें. इसके बाद ‘Government Services’ पर जाएं. यहां पर EPFO ऑप्शन ​​चुनें. फिर ‘Employee Centric Services’ पर क्लिक करें. ‘View Passbook’ पर क्लिक करना होगा.  इसके बाद अगले चरण में अपना UAN डालें. फिर ‘Get OTP’ पर क्लिक करें. पिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिला OTP डालें. EPF पासबुक एक्सेस करने के लिए लॉग इन करें. अगले चरण में पासबुक में लेटेस्ट EPF बैलेंस और जमा हुआ ब्याज अमाउंट नजर आ जाएगा. 

Tags: epf balance
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