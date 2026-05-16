RBL Bank डील फाइनल! 26,850 करोड़ निवेश से बैंकिंग सेक्टर में हलचल; जानें किसको मिलेगा मालिकाना हक?

RBL Bank Majority Stake Acquisition: आरबीएल बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए दुबई के एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) को भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है. वित्त मंत्रालय ने एमिरेट्स एनबीडी को आरबीएल बैंक में 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी अधिग्रहित करने की अनुमति दी है. इस फैसले से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में करीब 26,850 करोड़ रुपये के बड़े विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है. इस डील की घोषणा पहली बार अक्टूबर 2025 में की गई थी.

26,850 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश

आरबीएल बैंक (RBL Bank) के अनुसार यह निवेश प्राथमिक पूंजी निवेश के रूप में किया जाएगा. एमिरेट्स एनबीडी लगभग तीन अरब डॉलर यानी करीब 26,850 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. बैंक का कहना है कि यह पूंजी उसे भविष्य में विस्तार और विकास के अगले चरण के लिए मजबूत स्थिति में पहुंचाएगी. इस सौदे को भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक माना जा रहा है.

किस तरह पूरी होगी डील?

प्रस्तावित समझौते के तहत एमिरेट्स एनबीडी तरजीही निर्गम के जरिए 280 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 959,045,636 इक्विटी शेयर खरीदेगा. डील पूरी होने के बाद विदेशी बैंक की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के बीच रह सकती है. यह अंतिम रूप से नियामकीय शर्तों पर निर्भर करेगा. इसके बाद आरबीएल बैंक में विदेशी बैंक की अनुषंगी इकाई वाला मॉडल लागू होगा और एमिरेट्स एनबीडी को बैंक का प्रवर्तक माना जाएगा.

RBI और CCI से भी मिल चुकी मंजूरी

इस अधिग्रहण प्रस्ताव को पहले ही RBI (Reserve Bank of India) और प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI (Competition Commission of India) की मंजूरी मिल चुकी है. अब वित्त मंत्रालय की अनुमति के बाद यह डील पूरी होने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेशकों का भरोसा और मजबूत हो सकता है.

शेयर बाजार में दिखा असर

इस खबर के बाद आरबीएल बैंक के शेयरों में हल्की तेजी भी देखने को मिली. शुक्रवार को बैंक का शेयर 1.05 रुपये की बढ़त के साथ 338 रुपये पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 339.55 रुपये के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया. हालांकि शेयर अभी भी अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 349.75 रुपये से करीब 10 रुपये नीचे कारोबार कर रहा है.

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