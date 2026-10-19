SBI से लिया है कार या होम लोन तो लगने वाला है बड़ा झटका, जानिये कितनी बढ़ने वाली है EMI

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी ‘एक्सटर्नल बेंचमार्क-लिंक्ड लेंडिंग रेट’ (EBLR) को 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया है. इसमें क्रेडिट रिस्क प्रीमियम (CRP) और बैंक स्प्रेड (BSP) शामिल नहीं हैं. इस बीच देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी लेंडिंग रेट्स (उधार दरों) में बढ़ोतरी की है. यह कदम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा पिछले हफ्ते रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है.

SBI ने अपनी ‘एक्सटर्नल बेंचमार्क-लिंक्ड लेंडिंग रेट’ (EBLR) को 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया है (इसमें क्रेडिट रिस्क प्रीमियम और बैंक स्प्रेड शामिल नहीं हैं). इसके अलावा ‘रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट’ (RLLR) को भी 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है (इसमें CRP शामिल नहीं है).



बैंक ने कुछ खास अवधियों (tenures) के लिए अपनी ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स’ (MCLR) में भी 15 बेसिस पॉइंट्स का बदलाव किया है. ओवरनाइट (एक रात के लिए) और एक महीने की MCLR दरें 7.85 प्रतिशत पर पहले जैसी ही बनी हुई हैं. वहीं, 3 महीने की MCLR को 8.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.40 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि छह महीने की दर 8.60 प्रतिशत से बढ़कर 8.75 प्रतिशत हो गई है. एक साल की MCLR को 8.70 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.85 प्रतिशत कर दिया गया है. 2 साल और तीन साल की MCLR दरों में भी 15 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई है, जिससे ये क्रमशः 8.90 प्रतिशत और 8.95 प्रतिशत हो गई हैं

RBI के दरें बढ़ाने से लोन की दरों में बदलाव तय

यह बदलाव RBI के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें 7 अक्टूबर को बेंचमार्क रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया गया था. यह कदम एक सख्त मौद्रिक नीति (monetary policy) की ओर बदलाव को दर्शाता है. रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है. इस दर में बढ़ोतरी से बैंकों के लिए फंड की लागत (cost of funds) बढ़ जाती है, जिसका असर अंततः कर्ज लेने वालों के लिए लोन की दरों में बढ़ोतरी के रूप में दिख सकता है.

बढ़ सकती है उपभोक्ताओं की ईएमआई

रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क (external benchmarks) से जुड़े लोन MCLR से जुड़े लोन की तुलना में नीतिगत दरों (policy rates) में होने वाले बदलावों को अधिक तेजी से दर्शाते हैं. MCLR बैंकों की फंड लागत और अन्य कारकों से प्रभावित होता है. EBLR या RLLR से जुड़े लोन लेने वालों के लिए दरों में इस बदलाव का मतलब अधिक ब्याज का भुगतान करना हो सकता है। यह उनके लोन की शर्तों और अगली ‘रीसेट’ (reset) तारीख पर निर्भर करेगा.

अगर बैंक लागू ब्याज दर बढ़ाते हैं, तो होम लोन लेने वालों की मासिक किस्तें (EMI) बढ़ सकती हैं. इसके अलावा, बैंक की पुनर्भुगतान शर्तों (repayment terms) के आधार पर कर्ज लेने वाले लंबी अवधि तक उतनी ही EMI का भुगतान करना जारी रख सकते हैं.

मासिक किस्ते पर पड़ेगा असर

MCLR से जुड़े लोन लेने वालों पर इसका असर संबंधित बेंचमार्क अवधि (tenure) और लोन की ‘रीसेट’ तारीख पर निर्भर करेगा. चूंकि SBI ने कुछ चुनिंदा अवधियों के लिए MCLR बढ़ाया है, इसलिए इस बदलाव का असर सभी कर्ज लेने वालों पर एक जैसा नहीं होगा. कर्ज लेने वालों को अपने लोन एग्रीमेंट और बदली हुई ब्याज दरों को देखना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि उनकी मासिक किस्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा.