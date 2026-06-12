Elon Musk ने तोड़े अमीरी के सारे रिकॉर्ड, एक दिन में अंबानी के नेट वर्थ से दूगूने की कमाई, बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर!

Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी SpaceX आज लिस्ट होगी. इन्वेस्टर्स ने कंपनी के $75 बिलियन के मेगा IPO का स्वागत किया है. अकेले रिटेल हिस्से को $70 बिलियन की बोलियां मिली हैं. SpaceX की लिस्टिंग से पहले ही, गुरुवार को मस्क की नेट वर्थ $274 बिलियन बढ़ गई, जो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की कुल नेट वर्थ से भी ज़्यादा है. इसके साथ ही, वह $971 बिलियन के साथ दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने की कगार पर हैं.

माना जा रहा है कि SpaceX की लिस्टिंग से मस्क की नेट वर्थ $1.1 ट्रिलियन हो जाएगी. SpaceX में उनकी हिस्सेदारी की कीमत लगभग $866 बिलियन है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, गुरुवार को मस्क की नेट वर्थ $274 बिलियन बढ़ी. इस साल उनकी नेट वर्थ $351 बिलियन बढ़ी है. मस्क की नेट वर्थ के आस-पास भी कोई नहीं है. गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज $304 बिलियन की नेट वर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.

उनकी इनकम कहां से आती है?

साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे 54 साल के मस्क पेशे से इंजीनियर हैं. 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेन्सिलवेनिया से ग्रेजुएशन करने के बाद, वे 2008 में टेस्ला के CEO बने. टेस्ला और स्पेसएक्स के अलावा, उन्होंने पाँच और कंपनियाँ शुरू की हैं: टनलिंग स्टार्टअप द बोरिंग कंपनी और ब्रेन इम्प्लांट बनाने वाली कंपनी न्यूरालिंक. उनकी इनकम का मुख्य सोर्स टेस्ला और स्पेसएक्स में उनकी हिस्सेदारी है.

अंबानी-अडानी नेट वर्थ

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, भारत और एशिया के सबसे अमीर अडानी गौतम अडानी की नेट वर्थ गुरुवार को $3.90 बिलियन कम हो गई. वे $112 बिलियन की नेट वर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 17वें नंबर पर हैं. इस साल उनकी नेट वर्थ में $27.6 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है. मुकेश अंबानी इस लिस्ट में $83.1 बिलियन की नेट वर्थ के साथ 23वें नंबर पर हैं.