Home > व्यापार > Elon Musk Net Worth: नोटों के बिस्तर पर सो रहे एलन मस्क! पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की GDP को पछाड़ा

Elon Musk Net Worth: नोटों के बिस्तर पर सो रहे एलन मस्क! पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की GDP को पछाड़ा

Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की संपत्ति ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. उनकी कुल संपत्ति अब लगभग 750 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है. यह रकम पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है.

By: Heena Khan | Published: December 22, 2025 11:47:03 AM IST

elon musk
elon musk


You Might Be Interested In

Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की संपत्ति ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. उनकी कुल संपत्ति अब लगभग 750 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है. यह रकम पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है. सिर्फ 4 दिनों के अंदर उनकी नेटवर्थ में करीब 150 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक अभी उनकी संपत्ति 748.9 बिलियन डॉलर है. यह भारत के टॉप 40 अमीर लोगों की कुल संपत्ति के बराबर मानी जा रही है. एलन मस्क ऐसा करने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं. इससे पहले 16 दिसंबर को उनकी नेटवर्थ करीब 600 बिलियन डॉलर तक पहुंची थी, जिसे भी एक बड़ा रिकॉर्ड माना गया था.

‘जय-वीरू’ की जोड़ी! 87 साल की बाइकर दादी का अलग अंदाज देख फटी रह जाएंगी आंखें, इनके आगे जवान मर्द भी पानी कम

You Might Be Interested In

4 दिनों में दौलत में जबरदस्त उछाल

एलन मस्क की दौलत में आई इस बड़ी तेजी की सबसे अहम वजह अमेरिका की एक अदालत का फैसला है. डेलावेयर कोर्ट ने मस्क के टेस्ला से जुड़े स्टॉक ऑप्शन पैकेज को फिर से बहाल कर दिया. इस पैकेज की कीमत करीब 139 बिलियन डॉलर बताई जा रही है. इससे पहले एक निचली अदालत ने इस पैकेज को बहुत ज्यादा बताकर रद्द कर दिया था. लेकिन अब कोर्ट के नए फैसले के बाद मस्क को इसका पूरा फायदा मिलने लगा है. फोर्ब्स मैगज़ीन ने भी माना है कि इसी फैसले के बाद मस्क की नेटवर्थ में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला.

टेस्ला कंपनसेशन पैकेज बना वजह

यह पूरा मामला एलन मस्क के 2018 के टेस्ला कंपनसेशन पैकेज से जुड़ा हुआ है. उस समय टेस्ला बोर्ड ने मस्क को एक बहुत बड़ा स्टॉक ऑप्शन पैकेज देने की मंजूरी दी थी. टेस्ला के शेयरों की मौजूदा कीमत के हिसाब से इस पैकेज की कीमत करीब 139 बिलियन डॉलर है. कोर्ट के फैसले के बाद यह पैकेज फिर से मान्य हो गया, जिससे मस्क की संपत्ति तेजी से बढ़ गई. फोर्ब्स के अनुसार अब मस्क की दौलत लैरी पेज, लैरी एलिसन और जेफ बेजोस जैसे दिग्गज अरबपतियों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा हो चुकी है. यह दिखाता है कि एलन मस्कसिर्फ टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में, बल्कि दौलत के मामले में भी इतिहास रच चुके हैं.

‘शादी तो मेने की है लेकिन…’, एक बार फिर मांग में सिंदूर लगाए रेखा ने किया बड़ा दावा, देखें Video

You Might Be Interested In
Tags: AmericaBusiness NewsElon MuskNepal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

विंटर स्टाइल की हॉटनेस: जान्हवी कपूर की वेलवेट साड़ी लुक!

December 22, 2025

ठंड में दिखना चाहती हैं कूल ब्राइड! तो लहंगे पर...

December 22, 2025

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025
Elon Musk Net Worth: नोटों के बिस्तर पर सो रहे एलन मस्क! पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की GDP को पछाड़ा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Elon Musk Net Worth: नोटों के बिस्तर पर सो रहे एलन मस्क! पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की GDP को पछाड़ा
Elon Musk Net Worth: नोटों के बिस्तर पर सो रहे एलन मस्क! पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की GDP को पछाड़ा
Elon Musk Net Worth: नोटों के बिस्तर पर सो रहे एलन मस्क! पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की GDP को पछाड़ा
Elon Musk Net Worth: नोटों के बिस्तर पर सो रहे एलन मस्क! पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की GDP को पछाड़ा