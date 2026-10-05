Electric vs Petrol-Diesel Car Insurance: इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल कार के इंश्योरेंस में क्या होता है अंतर? किस गाड़ी का बीमा पड़ता है ज्यादा महंगा, जानें पूरा हिसाब

Electric vs Petrol-Diesel Car Insurance: आज के समय में कार खरीदते वक्त लोग सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत, माइलेज या फीचर्स पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि उसके साथ आने वाले दूसरे खर्चों का हिसाब भी लगाते हैं. इनमें कार का इंश्योरेंस एक जरूरी खर्च है, जिसे हर कार मालिक को ध्यान में रखना चाहिए. खासकर जब बात इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल-डीजल कार की हो, तो कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर दोनों के इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है और किसका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है.

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में लोगों को यह कंफ्यूजन रहती है कि आखिर दोनों में से कौन सा इंश्योरेंस ज्यादा महंगा पड़ता है या फिर दोनों में कौन से अंतर देखने के लिए मिलते हैं.

इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल कार के इंश्योरेंस में क्या अंतर है?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दोनों तरह की कारों के लिए इंश्योरेंस का मकसद गाड़ी को फाइनेंशियल खर्चे से बचाना है. थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के मामले में कानूनी जरूरतें लागू होती हैं, जबकि अपनी कार को होने वाले नुकसान के लिए ओन-डैमेज या कॉम्प्रिहेंसिव कवर लिया जा सकता है.

इलेक्ट्रिक कार में बीमा कंपनी को वाहन के इलेक्ट्रिक सिस्टम, बैटरी और अन्य EV-specific components से जुड़े जोखिमों को भी ध्यान में रखना पड़ सकता है. वहीं पेट्रोल-डीजल कार में इंजन, गियरबॉक्स और मैकेनिकल सिस्टम से जुड़े नुकसान जरूरी हो सकते हैं. हालांकि, दोनों के ही प्रीमियम और कवरेज में आपको अंतर देखने के लिए मिल सकता है.

क्या इलेक्ट्रिक कार का इंश्योरेंस महंगा होता है?

देखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है. इलेक्ट्रिक कार का इंश्योरेंस पेट्रोल-डीजल कार से महंगा होगा या सस्ता, यह सिर्फ उसके इलेक्ट्रिक होने से तय नहीं होता है. उदाहरण के लिए अगर एक इलेक्ट्रिक कार की कीमत पेट्रोल कार से काफी ज्यादा है, तो उसकी IDV भी ज्यादा हो सकती है. ऐसे में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा हो सकता है.