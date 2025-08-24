Gkb ophthalmics: एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो ‘बाबू’, वायरल वीडियो पर विजय केडिया ने किसे दी सलाह

Gkb ophthalmics: हाल ही में जीकेबी ऑप्थेल्मिक्स की वार्षिक आम बैठक किसी बॉलीवुड ड्रामा जैसी हो गई। 80 रुपये के शेयर रखने वाले एक निवेशक का जीकेबी ऑप्थेल्मिक्स के निदेशक पर गुस्सा फूट पड़ा। इस बैठक का वीडियो वायरल हो गया। निवेशक ने बोर्ड और कंपनी के नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। निवेशक अभिषेक कालरा ने कंपनी के नेतृत्व पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो कंपनी को ठीक से नहीं चला सकते, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अभिषेक यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आपकी शवयात्रा में 10 शेयरधारक भी नहीं आएंगे। अब इस पूरे वायरल वीडियो पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कॉर्पोरेट बोर्ड को सलाह दी है कि छोटे निवेशकों को कम न आँकें।

विजय केडिया ने क्या लिखा है?

अनुभवी निवेशक विजय केडिया ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मैं इन शब्दों की निंदा करता हूँ। लेकिन संदेश साफ़ है। शेयरधारकों के पैसे का सम्मान किया जाना चाहिए। मोटी सैलरी पाने वाले अक्षम प्रबंधन को यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त बदल गया है। देश के 13 करोड़ निवेशकों का अपना तरीका है। अब समय आ गया है… एक चुटकी शेयर की कीमत,जान लो बाबू।”

GKB ऑप्थाल्मिक्स की वार्षिक आम बैठक का वीडियो वायरल

GKB ऑप्थाल्मिक्स की वार्षिक आम बैठक का वीडियो वायरल हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर “एक चुटकी शेयर” नाम से लगातार कमेंट शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछले एक साल में GKB ऑप्थाल्मिक्स के शेयरों की कीमत में 32.27 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों की कीमत में 18.38 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। पिछले 2 सालों में कंपनी के शेयरों की कीमत में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालाँकि, बीते पिछले तीन महीनों में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10.50 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

