Home > व्यापार > Gkb ophthalmics: एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो ‘बाबू’, वायरल वीडियो पर विजय केडिया ने किसे दी सलाह

Gkb ophthalmics: एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो ‘बाबू’, वायरल वीडियो पर विजय केडिया ने किसे दी सलाह

Vijay kedia: देश के 13 करोड़ निवेशकों का अपना तरीका है। अब समय आ गया है... एक चुटकी शेयर की कीमत,जान लो बाबू।"

Published By: Ashish Rai
Published: August 24, 2025 17:20:16 IST

Gkb ophthalmics(विजय केडिया ने जो कहा हो रहा वायरल)
Gkb ophthalmics(विजय केडिया ने जो कहा हो रहा वायरल)

Gkb ophthalmics: हाल ही में जीकेबी ऑप्थेल्मिक्स की वार्षिक आम बैठक किसी बॉलीवुड ड्रामा जैसी हो गई। 80 रुपये के शेयर रखने वाले एक निवेशक का जीकेबी ऑप्थेल्मिक्स के निदेशक पर गुस्सा फूट पड़ा। इस बैठक का वीडियो वायरल हो गया। निवेशक ने बोर्ड और कंपनी के नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। निवेशक अभिषेक कालरा ने कंपनी के नेतृत्व पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो कंपनी को ठीक से नहीं चला सकते, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अभिषेक यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आपकी शवयात्रा में 10 शेयरधारक भी नहीं आएंगे। अब इस पूरे वायरल वीडियो पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कॉर्पोरेट बोर्ड को सलाह दी है कि छोटे निवेशकों को कम न आँकें।

Online Gaming Bill 2025: Dream11 से लेकर Zupee तक…, बंद हो गए आपके फेवरेट ऑनलाइन गेम, ऐसे निकालें फंसे हुए पैसे

विजय केडिया ने क्या लिखा है?

अनुभवी निवेशक विजय केडिया ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मैं इन शब्दों की निंदा करता हूँ। लेकिन संदेश साफ़ है। शेयरधारकों के पैसे का सम्मान किया जाना चाहिए। मोटी सैलरी पाने वाले अक्षम प्रबंधन को यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त बदल गया है। देश के 13 करोड़ निवेशकों का अपना तरीका है। अब समय आ गया है… एक चुटकी शेयर की कीमत,जान लो बाबू।”

GKB ऑप्थाल्मिक्स की वार्षिक आम बैठक का वीडियो वायरल

GKB ऑप्थाल्मिक्स की वार्षिक आम बैठक का वीडियो वायरल हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर “एक चुटकी शेयर” नाम से लगातार कमेंट शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछले एक साल में GKB ऑप्थाल्मिक्स के शेयरों की कीमत में 32.27 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों की कीमत में 18.38 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। पिछले 2 सालों में कंपनी के शेयरों की कीमत में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालाँकि, बीते पिछले तीन महीनों में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10.50 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

Disclaimer(यह निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। कोई भी निवेश करने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लें।)

सरकार ने बढ़ाई पुराने वाहनों की रिन्यूअल फीस, रजिस्ट्रेशन से पहले यहां चेक करें लेटेस्ट प्राइस

Tags: gkb ophthalmicsvijay kedia
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
Gkb ophthalmics: एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो ‘बाबू’, वायरल वीडियो पर विजय केडिया ने किसे दी सलाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Gkb ophthalmics: एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो ‘बाबू’, वायरल वीडियो पर विजय केडिया ने किसे दी सलाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gkb ophthalmics: एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो ‘बाबू’, वायरल वीडियो पर विजय केडिया ने किसे दी सलाह
Gkb ophthalmics: एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो ‘बाबू’, वायरल वीडियो पर विजय केडिया ने किसे दी सलाह
Gkb ophthalmics: एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो ‘बाबू’, वायरल वीडियो पर विजय केडिया ने किसे दी सलाह
Gkb ophthalmics: एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो ‘बाबू’, वायरल वीडियो पर विजय केडिया ने किसे दी सलाह
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?