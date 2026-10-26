क्या बिना पेट्रोल के चलेगी आपकी कार? E100 फ्यूल को लेकर सरकार का बड़ा कदम, दी मंजूरी

सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में बदलाव कर E100 फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को मंजूरी दे दी है. इस ईंधन में लगभग 100% इथेनॉल होता है. सरकार का उद्देश्य फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को बढ़ावा देना, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना है. इससे सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या मौजूदा पेट्रोल कारें अभी इसके साथ कम्पैटिबल हैं?

क्या है ये नियम?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 23 अक्टूबर को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में बदलाव की अधिसूचना जारी की. इसके तहत गाड़ियों के उत्सर्जन मानकों, ईंधन की गुणवत्ता और टेस्टिंग से जुड़े नियमों में E85 और E100 फ्यूल को शामिल किया गया है. इस बदलाव से वाहन निर्माता ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन पर चलने वाली गाड़ियां बना सकेंगे. हालांकि, E85 और E100 का इस्तेमाल केवल उन्हीं गाड़ियों में किया जा सकेगा, जिन्हें इन ईंधनों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया हो और प्रमाणित किया गया हो.

क्या E85 और E20 गाड़ियों में E100 प्रयोग में लाया जा सकता है?

आम पेट्रोल कारों में E85 या E100 फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. E20 के लिए बनी गाड़ियां भी इन ईंधनों पर नहीं चल सकतीं. इसके लिए कार का खास तौर पर डिजाइन किया जाना और प्रमाणित होना जरूरी है. सरकार के इस फैसले से वाहन निर्माता अब E100 जैसे ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन पर चलने वाली गाड़ियां बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे. इस नए नियम में गाड़ी के कुल वज़न की सीमा भी 3,000 kg से बढ़ाकर 3,500 kg कर दी गई है.

क्या पेट्रोल कारें इसमें चल सकती हैं?

नहीं, आम पेट्रोल कारों में E100 फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके लिए कार का खास तौर पर इस ईंधन के हिसाब से बनाया जाना और प्रमाणित होना जरूरी है. सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 20 से 100 प्रतिशत तक इथेनॉल वाले ईंधन का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में किया जा सकेगा, जिन्हें इसके लिए तैयार किया गया है. यानी सरकार के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि अब हर पेट्रोल कार में E100 भरा जा सकेगा. इसका इस्तेमाल केवल इसके अनुकूल गाड़ियों में ही होगा.

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