E-Aadhaar Online Download: ई-आधार ऑनलाइन कैसे करें डाउनलोड, OTP ऑथेंटिकेशन से लेकर PDF पासवर्ड तक; नोट करें पूरा प्रोसेस

E-Aadhaar Online Download: अपने आधार विवरण तक पहुंचने का एकमात्र तरीका फिजिकल आधार कार्ड ही नहीं है, बल्कि ‘यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (UIDAI) लोगों को आधिकारिक वेबसाइट के जरिये आधार का इलेक्ट्रॉनिक वर्ज़न डाउनलोड करने की सुविधा देती है, जिसे ‘ई-आधार’ (e-Aadhaar) कहा जाता है. इसे PDF के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर भी किया जा सकता है या फिर ज़रूरत पड़ने पर प्रिंट किया जा सकता है. इस प्रक्रिया में आपको अपना आधार विवरण दर्ज करना होता है और ऑथेंटिकेशन (सत्यापन) पूरा करना होता है. यहां पर हम बता रहे हैं कि ई-आधार कैसे डाउनलोड करें. आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और डाउनलोड की गई फ़ाइल को कैसे खोलें?

यूजर ‘यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट से अपना ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं. UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और ‘आधार डाउनलोड’ सर्विस पर जाएं. इसके बाद आप आधिकारिक ‘myAadhaar’ पोर्टल के ज़रिए भी डाउनलोड की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. अपने चुने गए विकल्प के आधार पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर, एनरोलमेंट ID या पहचान से जुड़ी अन्य ज़रूरी जानकारी तैयार रखें. OTP-आधारित ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए आमतौर पर आपके पास उस मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी है जो आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड है.

ई-आधार (e-Aadhaar) कैसे डाउनलोड करें

1. आधिकारिक ‘माई-आधार’ (myAadhaar) पोर्टल पर जाएं.

2. आधार डाउनलोड करने का विकल्प चुनें.

3. पहचान के लिए सही तरीका चुनें, जैसे कि अपना आधार नंबर या एनरोलमेंट ID (Enrolment ID).

4. मांगी गई जानकारी भरें और स्क्रीन पर दिख रहे सुरक्षा सत्यापन (security verification) को पूरा करें.

5. OTP के लिए अनुरोध करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए कोड को दर्ज करें.

6. जानकारी सही है या नहीं, यह जांचने के बाद विवरण सबमिट करें.

7. इसके बाद ई-आधार PDF को अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लें.

उपलब्ध सेवा और प्रमाणीकरण (authentication) के तरीके के आधार पर स्क्रीन पर दिखने वाले विकल्प अलग-अलग हो सकते हैं. UIDAI कुछ सेवाओं के लिए टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (T-OTP) का उपयोग करने की सुविधा भी देता है, जिसे एक ऐप के जरिए जनरेट किया जा सकता है.

किस तरह के प्रमाणीकरण (authentication) की जरूरत होती है?

ऑनलाइन पोर्टल से ई-आधार डाउनलोड करते समय OTP सत्यापन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है. यह कोड आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है और इसका उपयोग आपकी पहचान वेरिफाई करने के लिए किया जाता है. अगर आपके पास अब वह मोबाइल नंबर नहीं है तो आप सामान्य OTP-आधारित प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे. ऐसे में किसी अनौपचारिक वेबसाइट या थर्ड-पार्टी सर्विस पर भरोसा करने के बजाय उपलब्ध विकल्पों के लिए UIDAI के आधिकारिक दिशा-निर्देश देखें. अपना OTP कभी भी किसी और के साथ साझा न करें. अपना आधार विवरण दर्ज करते समय केवल UIDAI की आधिकारिक सेवाओं का ही उपयोग करें.

ई-आधार PDF का पासवर्ड क्या होता है?

डाउनलोड की गई ई-आधार PDF पासवर्ड से सुरक्षित होती है. UIDAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इसका पासवर्ड आपके नाम के पहले चार अक्षरों (बड़े अक्षरों/capital letters में) और आपके जन्म के वर्ष (YYYY फॉर्मेट में) को मिलाकर बनता है. मसलन अगर आपका नाम RAHUL KUMAR है और आपका जन्म वर्ष 1998 है तो आपका पासवर्ड RAHU1998 होगा. अगर फाइल नहीं खुलती है तो आधार में दर्ज अपने नाम की स्पेलिंग जांचें, पहले चार अक्षरों को बड़े अक्षरों (capital letters) में लिखें और जन्म के पूरे चार अंकों वाले वर्ष को दर्ज करें.

क्या ई-आधार मान्य है?

हां, UIDAI का कहना है कि ई-आधार एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है और कानूनी तौर पर यह आधार पत्र की तरह ही मान्य है. इसके डिजिटल हस्ताक्षर और QR कोड से इसकी प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है. इस PDF को सुरक्षित रखें खासकर तब जब इसमें आपकी निजी जानकारी हो. अगर आपको आधार का विवरण किसी के साथ साझा करना हो, तो पहले यह देख लें कि क्या सामने वाली संस्था को पूरा दस्तावेज़ चाहिए या फिर मास्क्ड आधार (masked Aadhaar) जैसा कोई विकल्प भी काम आ सकता है.