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Train Ticket Tips: दिवाली और छठ के लिए जाना है घर? नहीं मिल रहा कन्फर्म ट्रेन टिकट, अपनाएं ये आसान तरीके बढ़ जाएगा सीट मिलने का चांस

ऐसे में त्योहार नजदीक आते-आते कई ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है और यात्रियों को RAC या वेटिंग लिस्ट का सहारा लेना पड़ता है. चलिए हम आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं, जिससे आपको कंफर्म टिकट मिल सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 20, 2026 1:44:49 PM IST

Train Ticket Tips: दिवाली और छठ के लिए जाना है घर? नहीं मिल रहा कन्फर्म ट्रेन टिकट, अपनाएं ये आसान तरीके बढ़ जाएगा सीट मिलने का चांस


Train Ticket Tips: त्योहारों का सीजन काफी पास आ गया है. लोग दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को मनाने के लिए शहरों से बड़े पैमाने पर अपने घरों की ओर रुख करेंगे. खासकर दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पंजाब आदि जैसे शहरों से बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली ट्रेनों में इस दौरान सीटों की मांग काफी बढ़ जाती है. लोग 2 महीने पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं. कुछ लोगों को सीट मिल जाती है तो बहुत से लोग परेशान होकर या तो जनरल बोगी में घर जाते हैं या तो बसों और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं.
ऐसे में त्योहार नजदीक आते-आते कई ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है और यात्रियों को RAC या वेटिंग लिस्ट का सहारा लेना पड़ता है. चलिए हम आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं, जिससे आपको कंफर्म टिकट मिल सकता है. 

1. एक से ज्यादा ट्रेन में देखें टिकट 

अगर आप ट्रेन में टिकट देख रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने रूट पर जाने वाली अन्य ट्रेनों में भी टिकट चेक करें. अगर आपके नजदीकी स्टेशन से 40-50 किलोमीटर दूर के स्टेशन पर भी टिकट मिल रहा है तो भी आप टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रूट पर जाने वाली कम से कम 4 से 5 ट्रेनों में टिकट देखनी चाहिए. हो सकता है यह तरीका आपके लिए काम कर जाए और आपको टिकट मिल जाए. 

2. मास्टर लिस्ट से मिल सकती है मदद 

दिवाली पर घर जाने के लिए IRCTC पर टिकट बुक करते समय आप मास्टर लिस्ट की भी मदद ले सकते हैं. दरअसल, यात्रियों को बार-बार जानकारी भरनी पड़ती है, जिससे कई बार ज्यादा समय लगता है. समय बचाने के लिए आप मास्टर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें नाम, उम्र और दूसरी जानकारी पहले से सेव की जा सकती है. इसके बाद टिकट खुलते ही आप जल्दी से उसे बुक कर सकते हैं. 

3. स्पेशल ट्रेन से भी कर सकते हैं यात्रा 

त्योहारों के समय अक्सर रेलवे द्वारा कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है. जिन लोगों को ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है वे आसानी से स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं. आपको IRCTC की ऐप या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन ट्रेनों के बारे में पता करते रहना चाहिए. इसके अलावा आप ट्रेन में तत्काल बुकिंग का भी सहारा ले सकते हैं. कई बार तत्काल में भी आसानी से टिकट मिल सकती है.

Tags: Train Ticket Tips
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