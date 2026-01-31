शेखों की नगरी में बनने जा रही गोल्ड की सड़क! सोच से भी ज्यादा अमीर है ये मुस्लिम देश, जानें कितना है फायदेमंद

Gold Street In Dubai: हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन दुबई में जल्द ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि UAE के इस अमीरात ने दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट बनाने की योजना की घोषणा की है. इसे नए लॉन्च किए गए दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में सोने के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा. यह अमीरात के रिटेल और ट्रेड सेक्टर में एक शानदार नया अध्याय है. वहीं इथरा दुबई द्वारा पेश की गई यह गोल्ड स्ट्रीट एक खास डेस्टिनेशन का हिस्सा है, जिसे पूरे सोने और ज्वेलरी वैल्यू चेन को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रिटेल से लेकर बुलियन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट तक शामिल हैं. गोल्ड स्ट्रीट को एक आर्किटेक्चरल चमत्कार और विजिटर्स और ग्लोबल ट्रेडर्स के लिए एक खास आकर्षण के तौर पर देखा जा रहा है.

दुबई की सोने की विरासत के लिए एक बड़ा बयान

सोने से दुबई का रिश्ता नया नहीं है, क्योंकि यह अमीरात लंबे समय से इस कीमती धातु का ग्लोबल हब रहा है. 2024-25 में, UAE ने लगभग USD 53.41 बिलियन मूल्य का सोना एक्सपोर्ट किया, जिससे यह दुनिया में फिजिकल सोने की ट्रेडिंग के लिए दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया. इसके मुख्य पार्टनर स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, भारत, हांगकांग और तुर्की हैं.

गोल्ड सूक्स से लेकर गोल्ड स्ट्रीट्स तक

हालांकि, गोल्ड स्ट्रीट सिर्फ़ एक मार्केटिंग का तरीका नहीं है. इसे बड़े दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के एक प्रतीकात्मक और कमर्शियल आधार के तौर पर पेश किया जा रहा है. गोल्ड रिटेल, बुलियन ट्रेडिंग, होलसेल मार्केट और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज़ को एक ही जगह पर इकट्ठा करके, दुबई सोने के कारोबार के भविष्य में लीड करने का दावा कर रहा है.

दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट क्या वादा करता है

सोने की पक्की सड़क वाली सिर्फ़ एक गली के बजाय, गोल्ड स्ट्रीट एक बड़े, एक जैसे इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसके बारे में दुबई के नेताओं को उम्मीद है कि यह खरीदारों, व्यापारियों, निवेशकों और टूरिस्ट सभी के काम आएगा:

इस डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही 1,000 से ज़्यादा रिटेलर हैं जो सोना, ज्वेलरी, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और लाइफस्टाइल सेक्टर में काम करते हैं.

बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स ने वहाँ अपनी दुकानें खोली हैं, जिनमें जवाहारा ज्वेलरी, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, अल रोमाइज़न और तनिष्क ज्वेलरी शामिल हैं.

जोयलुक्कास ने 24,000 स्क्वायर फुट के अपने सबसे बड़े फ्लैगशिप स्टोर की घोषणा की है, जो मिडिल ईस्ट में उसका सबसे बड़ा स्टोर है.

यह डिस्ट्रिक्ट छह होटलों में 1,000 से ज़्यादा होटल कमरों से सपोर्टेड है, जिससे इंटरनेशनल खरीदारों और टूरिस्टों के लिए एक्शन के करीब रहना आसान हो जाता है.

अधिकारियों का कहना है कि गोल्ड स्ट्रीट इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सेंट्रल आकर्षण के तौर पर काम करके पूरा करेगा, जो सोने को न सिर्फ़ एक कमोडिटी बल्कि एक कल्चरल, आर्टिस्टिक और टूरिज्म एसेट के तौर पर सेलिब्रेट करेगा.

एक ही जगह पर ग्लोबल ट्रेड, टूरिज्म और डिज़ाइन

दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का लॉन्च UAE की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हुआ है, क्योंकि देश हाइड्रोकार्बन से हटकर ट्रेड, टूरिज्म, लग्जरी रिटेल और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज़ जैसे सेक्टर्स को और डेवलप करना चाहता है. दुबई के नेतृत्व ने अमीरात को कॉमर्स, कल्चर और लेज़र के लिए एक ग्लोबल गेटवे के तौर पर स्थापित करने के लक्ष्य को कभी छिपाया नहीं है और गोल्ड डिस्ट्रिक्ट इस स्ट्रेटेजी में पूरी तरह फिट बैठता है.

