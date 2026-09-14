Driving Licence Renewal: ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है सस्पेंड? न हों परेशान ऐसे कराएं रिन्यू, जानें कब कराना होगा और क्या है पूरा नियम

Driving Licence Renewal: गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी होता है. कई बार लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो जाती है और वह एक्सपायर हो जाता है. लेकिन, कई बार लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है. अगर आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया है तो ऐसे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सस्पेंशन और लाइसेंस की सामान्य एक्सपायरी एक जैसी स्थिति नहीं होती है. कई बार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, कोर्ट के आदेश या अन्य कारणों से ड्राइविंग लाइसेंस को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है.

ऐसी स्थिति में केवल ऑनलाइन जाकर रिन्यूअल के लिए आवेदन कर देना पर्याप्त नहीं हो सकता. पहले यह पता करना जरूरी है कि लाइसेंस किस वजह से सस्पेंड हुआ है. इसके साथ ही सस्पेंशन की अवधि कितनी है.

कैसे और कब खत्म होगा सस्पेंशन?

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किसी कारणवश सस्पेंड हो गया है तो ऐसे में सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आखिर लाइसेंस सस्पेंड हुआ क्यों है. लाइसेंस की स्थिति और कार्रवाई से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित परिवहन विभाग या लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जरिए आप पता कर सकते हैं. दरअसल, इससे सस्पेंशन की अवधि और आगे की प्रक्रिया उसी आदेश पर डिपेंड करेगी.

बिना सस्पेंशन का कारण जाने हुए रिन्यूअल के लिए आवेदन करना सही तरीका नहीं है. इसके बाद आपको जब भी आपका सस्पेंशन खत्म होगा तो लाइसेंस की स्थिति संबंधित अथॉरिटी के रिकॉर्ड में देखनी चाहिए. अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने लाइसेंस को रिन्यू करने से मना किया या उसे रिवोक किया है, तो ऐसे आदेश के खिलाफ आप अपील कर सकते है.

रिन्युअल के लिए कैसे करें आवेदन?