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DL Address Change: घर बैठे बदलें ड्राइविंग लाइसेंस का पता, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया में क्या है अंतर, समझें पूरा प्रोसेस

ड्राइविंग लाइसेंस में नया पता अपडेट कराने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है बल्कि, आप आसानी से घर बैठे-बैठे इसे ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं. लेकिन, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि लाइसेंस पर एड्रेस ऑनलाइन बदलवाना चाहिए या फिर ऑफलाइन ठीक रहता है. चलिए जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 24, 2026 2:39:43 PM IST

DL Address Change: घर बैठे बदलें ड्राइविंग लाइसेंस का पता, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया में क्या है अंतर, समझें पूरा प्रोसेस


DL Address Change: अगर आपने हाल ही में अपना घर बदला है या नौकरी, बिजनस के लिए किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हुए हैं तो ऐसे में आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर भी एड्रेस अपडेट करा लेना चाहिए. अक्सर कुछ लोग केवल आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में तो एड्रेस बदलवा लेते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कराना नजरअंदाज कर देते हैं. पुराने पते वाला ड्राइविंग लाइसेंस कई जगह पहचान और एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए दस्तावेजों में सही और मौजूदा जानकारी रखना सुविधाजनक रहता है.
ड्राइविंग लाइसेंस में नया पता अपडेट कराने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है बल्कि, आप आसानी से घर बैठे-बैठे इसे ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं. लेकिन, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि लाइसेंस पर एड्रेस ऑनलाइन बदलवाना चाहिए या फिर ऑफलाइन ठीक रहता है. चलिए जानते हैं. 
 

DL में ऑनलाइन एड्रेस कैसे अपडेट करें? 

 
DL में ऑनलाइन एड्रेस कराने के लिए परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं और अपना राज्य चुनें. इसके बाद आपको ऐप्लाई फॉर चेंज ऑफ ऐड्रेस या सर्विस ऑन ड्राइवर्स लाइसेंस पर क्लिक करना है. अब आपको अपना लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और Get DL Detail पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल कंफर्म करनी है. अपना नया आरटीओ ऑफिस चुनें और आरटीओ जाने से बचने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी का ऑप्शन चुनें. इसके बाद आपको सर्विस लिस्ट में से चेंज ऑफ ऐड्रेस इन डीएल चेक बॉक्स को टिक करना होगा. अब आपको फॉर्म में अपना नया और स्थायी पता डालना होगा. इसके साथ ही नया एड्रेस प्रूफ, फॉर्म एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें. 
 

ऑफलाइन कैसे कराएं एड्रेस अपडेट? 

 
DL में ऑनलाइन एड्रेस कराने के लिए आपको RTO जाना होगा. इसके बाद आपको वहां फॉर्म 33 और फॉर्म 1 भरना होगा, जिसमें आपको नया एड्रेस भरना होगा. इसके साथ ही साथ वेरिफिकेशन के लिए मांगे गए दस्तावेजों को भी जमा कराएं. आप आरटीओ में बायोमेट्रिक प्रोसेस के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं. इसके बाद 500 रुपये की एक सरकारी फीस भरकर अपने आवेदन को पूरा करें. दोनों में से जो भी तरीका आपके लिए सुविधाजनक हो आप वह तरीका अपना सकते हैं.

Tags: DL Address Change
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