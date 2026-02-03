364 करोड़ का रेवेन्यू, 61 करोड़ का मुनाफा…विकास दिव्यकीर्ति की ‘दृष्टि IAS’ बना बड़ा कोचिंग एम्पायर; विवादों से भी रहा है पुराना नाता

Drishti IAS Revenue: ऑफलाइन कोचिंग फर्म दृष्टि IAS ने FY25 में 364 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल के 405 करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत कम है, जैसा कि उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल नतीजों में बताया गया है. इसके अलावा EBITDA 127 करोड़ रुपये से घटकर 77 करोड़ रुपये हो गया, जबकि टैक्स के बाद प्रॉफिट साल-दर-साल 90 करोड़ रुपये से घटकर 61 करोड़ रुपये रह गया.

संगठन ने कहा कि इस गिरावट को Ind AS-आधारित अकाउंटिंग एडजस्टमेंट और COVID के बाद ऑफलाइन एडमिशन में बढ़ोतरी के बाद व्यापक सेक्टोरल नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. चूंकि बाजार अभी करेक्शन फेज में है, इसलिए दृष्टि IAS को उम्मीद है कि FY 2025-26 में प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बना रहेगा.

COVID-19 के बाद बदली तस्वीर

COVID-19 के तुरंत बाद क्लासरूम एडमिशन में हुई असामान्य रूप से ज़्यादा बढ़ोतरी अब देश भर में स्थिर हो गई है, और छात्रों की संख्या COVID से पहले के स्तर पर लौट आई है. इस रीएडजस्टमेंट ने दिल्ली और अन्य सेंटर्स के हर कोचिंग संस्थान को प्रभावित किया है. इसके अलावा, FY25 में, दृष्टि ने अपनी मुख्य ब्रांच मुखर्जी नगर — जो दिल्ली में UPSC कोचिंग का सबसे बड़ा हब है — से नोएडा में एक पूरी तरह से कम्प्लायंट फैसिलिटी में शिफ्ट कर दी. इस शिफ्ट के कारण 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा का रेवेन्यू लॉस हुआ.

विकास दिव्यकीर्ति की दृष्टि IAS पर एक नजर

1999 में विकास दिव्यकीर्ति द्वारा स्थापित, दृष्टि IAS UPSC और PCS परीक्षा की तैयारी में माहिर है और दिल्ली, नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, रांची और पटना में आठ सेंटर चलाता है.

कंपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेगमेंट में विस्तार कर रही है. CEO विवेक तिवारी ने एक बयान में कहा, “ऑफलाइन सेगमेंट के लिए, हमने हाल ही में FY26 में दो नए सेंटर — रांची और पटना — खोले हैं. ऑनलाइन सेगमेंट में, हमने हाल ही में कम फीस वाले स्टूडियो-आधारित प्रोग्राम लॉन्च किए हैं. हमने ज्यूडिशियरी, टीचिंग एग्जाम्स और SSC जैसे नए वर्टिकल्स में भी सफलतापूर्वक प्रवेश किया है, और अब हम आने वाले साल में बैंकिंग, डिफेंस और स्कूल शिक्षा में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं.”

शुरू में एक फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट, दृष्टि IAS ने FY21 में COVID के दौरान अपना ऑनलाइन विंग लॉन्च किया. FY2025 के दौरान, कंपनी का लगभग 1/3 रेवेन्यू ऑनलाइन ऑपरेशंस से और 2/3 ऑफलाइन सेंटर्स से आया, और अगले दो सालों में 50-50 रेशियो की ओर शिफ्ट होने की उम्मीद है.

