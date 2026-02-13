Home > व्यापार > Draft Income Tax Rules 2026: अब बिना PAN नहीं चलेगा काम? 2026 में होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव

Draft Income Tax Rules 2026 | PAN vehicle purchase rule: सरकार ने ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 जारी किए हैं, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया है.

By: Heena Khan | Last Updated: February 13, 2026 12:32:52 PM IST

Draft Income Tax Rules 2026 | PAN vehicle purchase rule: सरकार ने ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 जारी किए हैं, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया है, जहाँ PAN डिस्क्लोज़र ज़रूरी होगा.सुझाए गए बदलावों के तहत, कुछ ट्रांज़ैक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है, जहाँ PAN कार्ड बताना ज़रूरी है. सुझाई गई बढ़ी हुई लिमिट में से दो हैं – अचल प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय 10 लाख रुपये से 20 रुपये तक, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में कैश जमा करते समय एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये प्रति दिन से 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा तक.

कैश जमा और निकालना

प्रस्तावित इनकम टैक्स नियम, 2026 के तहत, एक फाइनेंशियल ईयर में एक या ज़्यादा बैंक अकाउंट में कुल ₹10 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा या निकालने पर PAN बताना ज़रूरी होगा. अभी, एक दिन में ₹50,000 से ज़्यादा कैश जमा करने पर PAN ज़रूरी है.

मोटर गाड़ी की खरीद

मोटर गाड़ी की खरीद, जिसमें टू-व्हीलर भी शामिल हैं, के लिए PAN तभी ज़रूरी होगा जब खरीद की कीमत ₹5 लाख से ज़्यादा हो. अभी, सभी मोटर गाड़ी की खरीद के लिए PAN ज़रूरी है, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो, जबकि टू-व्हीलर इससे बाहर हैं.

होटल, इवेंट और रेस्टोरेंट पेमेंट

होटल और रेस्टोरेंट बिल, साथ ही कन्वेंशन सेंटर, बैंक्वेट हॉल, या इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट के लिए, PAN तभी ज़रूरी होगा जब पेमेंट ₹1 लाख से ज़्यादा हो, जबकि अभी यह लिमिट ₹50,000 है.

प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन

इम्मूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े ट्रांज़ैक्शन, जिसमें खरीद, बिक्री, गिफ़्ट या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट शामिल हैं, के लिए PAN ज़रूरी होगा अगर ट्रांज़ैक्शन की वैल्यू ₹20 लाख से ज़्यादा हो, जो अभी ₹10 लाख है.

इंश्योरेंस अकाउंट

ड्राफ़्ट नियमों में इंश्योरेंस कंपनी के साथ अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप शुरू करने के लिए भी PAN ज़रूरी किया गया है. अभी, PAN की ज़रूरत तभी होती है जब एक फ़ाइनेंशियल ईयर में लाइफ़ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹50,000 से ज़्यादा हो.

