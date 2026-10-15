DoT CNAP Rule 2026: 1 नवंबर से आपके मोबाइल फोन स्क्रीन पर कॉलर का नाम भी आएगा नजर

DoT CNAP Rule 2026: दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि आगामी 1 नवंबर, 2026 से रिसीवर की फोन स्क्रीन पर केवल नंबर ही नहीं, बल्कि कॉलर का नाम भी दिखना चाहिए. इससे लोगों को फोन करने वाले को पहचानना आसान हो जाएगा. इसके साथ ही फ्रॉड कॉल पर भी कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकेगी. इसके अलावा कस्टमर अनचाही कॉल्स से भी दूरी बना सकेंगे.

नाम और नंबर दोनों आएंगे नजर

नए प्रोटोकॉल के तहत देश के भीतर आने वाली सभी कॉल्स पर कॉलर का नंबर और नाम दोनों दिखाई देंगे. अगर रिसीवर ने कॉलर का नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर रखा है, तो स्क्रीन पर वही नाम दिखाई देगा. अगर नंबर सेव नहीं है, तो रिसीवर की स्क्रीन पर वह नाम दिखेगा जो कॉलर के टेलीकॉम ऑपरेटर के रिकॉर्ड में दर्ज है. इंटरनेशनल कॉल आने पर स्क्रीन पर इंटरनेशनल कॉल लिखा हुआ नजर आएगा.

कौन से नेटवर्क इस सर्विस को सपोर्ट करेंगे?

आदेश के अनुसार, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने वायरलेस टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में ‘नेम प्रेजेंटेशन सर्विस शुरू करने के लिए ट्रायल किए हैं. यह सुविधा 4G और उससे अगली पीढ़ी (higher-generation) के वायरलेस नेटवर्क पर लागू होगी. सरकार बाद के चरणों में इस सुविधा को 2G, 3G और लैंडलाइन नेटवर्क तक भी बढ़ाने पर विचार कर सकती है. ‘कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस’ (CNAP) पर 13 अक्टूबर को जारी यह निर्देश उन सभी ऑपरेटरों पर लागू होता है, जिनके पास सभी सर्विस एरिया में एक्सेस सर्विस देने का लाइसेंस या ऑथराइजेशन है.

यह सर्विस कैसे काम करेगी?

इस सेवा को चलाने के लिए हर टेलीकॉम ऑपरेटर को एक अपडेटेड डेटाबेस रखना होगा, जिसमें सब्सक्राइबर के नाम और उनके फोन नंबर जुड़े हों. जब कोई कॉल की जाती है तो कॉल पाने वाले का नेटवर्क और कॉल करने वाले के ऑपरेटर के डेटाबेस से रियल-टाइम में जानकारी मांगता है, ताकि रजिस्टर्ड नाम का पता चल सके.

DoT (दूरसंचार विभाग) के निर्देश के अनुसार, ऑपरेटरों को “सिक्योरिटी-बाय-डिज़ाइन” (security-by-design) फ्रेमवर्क का पालन करना होगा. इसका मतलब है कि कॉल खत्म होने के तुरंत बाद ऑपरेटरों को प्राप्त किए गए नामों को हटा देना होगा, उन्हें अपने पास नहीं रखना होगा। ऑपरेटरों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके डेटाबेस और नेटवर्क कॉल की क्वालिटी पर असर डाले बिना, बहुत तेज़ी से जानकारी खोज सकें.

कॉर्पोरेट और बल्क कनेक्शन के लिए नियम

जिनके पास कॉर्पोरेट या बल्क मोबाइल कनेक्शन हैं, उन्हें ऑपरेटर के रिकॉर्ड में दर्ज नाम के बजाय अपनी पसंद का नाम (“प्रेफर्ड नेम”) दिखाने का विकल्प दिया जा सकता है. चुना गया नाम या तो सब्सक्राइबर के नाम पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) पोर्टल पर वेरिफाई किया गया ट्रेड नेम होना चाहिए.

किन लोगों के नाम नहीं दिखेंगे?

जिन यूज़र्स ने ‘कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन’ (CLIR) का विकल्प चुना है, उनके नाम नहीं दिखाए जाएंगे. ऑपरेटरों को एक ऐसा सिस्टम भी बनाना होगा, जिससे CNAP से जुड़ी शिकायतों को लिया जा सके और एक तय समय के भीतर उनका समाधान किया जा सके. यह सर्कुलर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) द्वारा 23 फरवरी, 2024 को दी गई सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया है.