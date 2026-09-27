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Electricity Bill: क्या बार-बार पंखा और लाइट ON-OFF करने से बढ़ जाता है बिजली का बिल? जानें इससे जुड़ी पूरी गणित

कुछ लोगों का कहना है कि जरूरत न होने पर पंखा या लाइट बंद करना ही बिजली बचाने का सबसे आसान तरीका है. लेकिन, क्या सच में ऐसा होता होगा. चलिए विस्तार से समझते हैं इसके पीछे के गणित के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 27, 2026 12:11:24 PM IST

Electricity Bill: क्या बार-बार पंखा और लाइट ON-OFF करने से बढ़ जाता है बिजली का बिल? जानें इससे जुड़ी पूरी गणित


Electricity Bill: बिजली का बिल कम करने के लिए लोग अक्सर अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. कुछ लोग घर से बाहर निकलते समय पंखा और लाइट बंद कर देते हैं. लेकिन, इसी के साथ एक सवाल भी लंबे समय से लोगों के बीच चर्चा में रहता है. क्या पंखे और लाइट को बार-बार ON-OFF करने से बिजली की खपत बढ़ जाती है? कुछ लोगों का मानना है कि स्विच को बार-बार दबाने से डिवाइस को दोबारा शुरू होने में ज्यादा बिजली लगती है और इसका असर महीने के बिजली बिल पर पड़ता है.
कुछ लोगों का कहना है कि जरूरत न होने पर पंखा या लाइट बंद करना ही बिजली बचाने का सबसे आसान तरीका है. लेकिन, क्या सच में ऐसा होता होगा. चलिए विस्तार से समझते हैं इसके पीछे के गणित के बारे में. 
 

क्या बार-बार पंखा लाइट बंद करने से बिल बढ़ता है? 

अक्सर लोग यही मानकर पंखा और लाइट चलाते हैं कि ऐसा करने से बिजली की खपत कम होती है. जबकि, देखा जाए तो इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है. जब पंखा और लाइट बंद होती है तो उस दौरान बिजली का कोई खर्च नहीं होता है. अगर आप दोबारा से स्विच को ऑन कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ समय के लिए बिजली की खपत हो सकती है. लेकिन यह इतनी कम होती है कि सिर्फ इस वजह से पंखा या लाइट चालू छोड़ना बिजली बचाने का तरीका नहीं है. हालांकि, अगर कमरे में कोई नहीं हैं तो ऐसे में आपको पंखा और लाइट बंद कर देनी चाहिए. 
 

कैसे करें बिजली के बिल की बचत? 

बिजली का बिल कई तरीकों से बचाया जा सकता है और इसकी खपत को भी कम किया जा सकता है. इसके लिए आप कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखा बंद कर दें साथ ही साथ एसी को जरूरत के हिसाब से चलाएं. इसके लिए आपको एसी के तापमान को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट करके रखना चाहिए.
इसके अलावा LED बल्ब और ज्यादा एफिशिएंसी वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करना भी मददगार हो सकता है. इसके अलावा टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव और मोबाइल चार्जर इस्तेमाल में न होने पर मेन स्विच से बंद करना ज्यादा बेहतर रहेगा.

Tags: Electricity Bill
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