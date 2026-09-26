Smart Metre Connection: स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल कम होता है या ज्यादा? पुराने मीटर से है कितना अलग, समझें दोनों में अंतर

Smart Meter Electricity Bill: आजकल लोग पुराने मीटर न लगवाकर स्मार्ट मीटर लगावाते हैं. हालांकि, स्मार्ट मीटर आमतौर पर ज्यादा किफायती और सुविधाजनक माना जाता है. अक्सर स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली उपभोक्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर नया मीटर लगने के बाद बिजली का बिल कम आएगा या पहले से ज्यादा? कई लोगों को यह भी चिंता रहती है कि स्मार्ट मीटर कहीं ज्यादा यूनिट तो नहीं गिनेगा.

कुछ उपभोक्ता यह जानना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में आखिर अंतर क्या है होता है. इससे बिजली की खपत पर कितना असर पड़ता है. अगर आपको भी लगता है कि पुराने और स्मार्ट मीटर में अंतर होता है तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.

क्या स्मार्ट मीटर से बिल ज्यादा आ सकता है?

स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज्यादा दिखाई दे तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि मीटर ज्यादा यूनिट गिन रहा है. वैसे तो बिल बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं. स्मार्ट मीटर का बिल तब या उन मामलों में ज्यादा आ सकता है जब AC या गीजर का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है या फिर आप बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल पहले के मुकाबले ज्यादा करने लगे हैं. अगर आप सामान्य तरीके से बिजली की खपत करते हैं तो ऐसे में स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा.

क्या स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल कम आता है?