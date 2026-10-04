Festival Special Train: दिवाली-छठ पर चलाई जाएंगी 162 स्पेशल ट्रेन; दिल्ली से बिहार-यूपी समेत कई राज्यों का होगा रूट, जानें पूरा शेड्यूल

Festival Special Train: दिवाली और छठ पूजा पर शहर में काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में त्योहार मनाने के लिए अपने घरों की ओर लौटते हैं. ऐसे में ट्रेनों में काफी जबरदस्त भीड़ उमड़ती है. कुछ यात्रियों को ट्रेन में टिकट मिलता है तो वहीं, बहुत से यात्रियों को इस दौरान ट्रेन में यात्र करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. इस स्थिति को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक कदम उठाया है. इस बार त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए मध्य रेलवे द्वारा 162 ट्रेनें चलाई जाएंगी.

अक्टूबर और नवंबर 2026 में यूपी से होकर 44 से अधिक स्पेशल ट्रेनें गुजरने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, इसके अलावा भी रेलवे द्वारा कई रूट पर ट्रेनें चलाई जाएंगी. चलिए जानते हैं रेलवे के पूरे रूट के बारे में.

कई रूट पर चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल दिल्ली से बिहार ही नहीं बल्कि, कई अन्य रूट पर भी त्योहारों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. 04512 चंडीगढ़-पटना स्पेशल 1 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक हर गुरुवार को चलेगी. वहीं 04511 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलाई जाएगी. केवल यही नहीं बल्कि, बरहनी से जालंधर सिटी के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है. 05005 बरहनी-जालंधर सिटी स्पेशल 7 अक्टूबर सेमीज 25 नवंबर 2026 तक हर बुधवार को चलने वाली है. वापसी सेवा 05006 का शेड्यूल टिकट बुक करने से पहले रेलवे के यात्री सूचना सिस्टम पर जांचना जरूरी है.

आनंद विहार से मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन