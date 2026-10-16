Diwali Bonus 2026: दिवाली से पहले पैसों की सौगात! सरकार के बोनस ऐलान में आपके लिए क्या है खास?

Diwali Bonus 2026: दीवाली का इंतजार हर कोई बड़ी ही शिद्द्त से करता है और उसके पीछे की वजह ढेर सारे उपहार और बोनस होता है. हर एक कर्मचारी अपनी संस्थान से अच्छे बोनस की उम्मीद रखता है. वहीं अब दीवाली बोनस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 30 दिन के नॉन-प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड (एड-हॉक) बोनस को मंज़ूरी दे दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे ₹7,000 की मंथली सैलरी लिमिट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है. इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की एवरेज मंथली सैलरी इस लिमिट के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो उन्हें 30 दिनों के लिए मैक्सिमम ₹6,908 का बोनस मिलेगा. हालांकि, जिन कर्मचारियों की एवरेज मंथली सैलरी इस लिमिट से कम है, उन्हें कम बोनस अमाउंट मिलेगा.

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर ने 15 अक्टूबर, 2026 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में इस बोनस के लिए प्रेसिडेंट की मंज़ूरी की घोषणा कर दी की. साथ ही बता दें कि यह मंज़ूरी ग्रुप C कर्मचारियों और नॉन-गजटेड ग्रुप B कर्मचारियों पर लागू होती है जो किसी भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत कवर नहीं होते हैं.

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जानें किसे होगा फायदा?

बता दें कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को उनके रैंक के आधार पर ग्रुप A, B, C और D में बांटा है. ग्रुप C में आम तौर पर क्लर्क, हेड क्लर्क, टाइपिस्ट, असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ शामिल होते हैं, जिन्हें 100% बोनस मिलेगा. वहीं बता दें कि ग्रुप B के कर्मचारियों को दो ग्रुप में बांटा गया है: एक गजटेड, जिसके पास सर्टिफ़ाई करने या साइन करने का अधिकार है, और दूसरे वे जिनके पास यह अधिकार नहीं है. सरकार का घोषित बोनस सिर्फ़ नॉन-गजटेड कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें सीनियर असिस्टेंट या सुपरवाइज़र शामिल हैं. ग्रुप A और ग्रुप B के सीनियर गजटेड अधिकारियों को यह बोनस नहीं मिलेगा. सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स और आर्म्ड फ़ोर्स के योग्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं. यह आदेश केंद्र शासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो केंद्र सरकार के पे स्ट्रक्चर के तहत आते हैं और किसी अन्य बोनस या एक्स-ग्रेटिया स्कीम के तहत नहीं आते हैं.

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