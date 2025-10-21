Home > व्यापार > Diwali 2026 तक सोना, चांदी या स्टॉक? किसपर निवेश से भर जाएगा आपका खजाना; यहां जानें- विशेषज्ञों की राय

Diwali 2026 तक सोना, चांदी या स्टॉक? किसपर निवेश से भर जाएगा आपका खजाना; यहां जानें- विशेषज्ञों की राय

Diwali 2026 Gold vs Stocks: पिछले एक वर्षों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. ऐसे में आइये जानते हैं कि दिवाली 2026 तक किसपर निवेश करना आपके लिए लाभकारी होगा.

By: Sohail Rahman | Published: October 21, 2025 10:39:13 PM IST

Business News in Hindi: दिवाली पर निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें किस एसेट क्लास पर दांव लगाना चाहिए – सोना या शेयर? इस साल सोने और चांदी की कीमतें नए सर्वकालिक उच्च स्तर को छू रही हैं और बिकवाली और अस्थिरता के दौर के बाद शेयर बाजार स्थिर होते दिख रहे हैं. पिछली दिवाली से अब तक सोने में 64%, चांदी में 85% की वृद्धि हुई है, जबकि निफ्टी 50 ने केवल 6.5% का प्रदर्शन किया है, जिससे कीमती धातुओं को स्पष्ट लाभ हुआ है.

अगले साल दिवाली पर किसपर इन्वेस्ट करना होगा सही?

पिछले साल दिवाली (31 अक्टूबर) को निफ्टी 50 24205.35 पर बंद हुआ था. 2025 तक निफ्टी 50 25,843.15 पर बंद हुआ है – जो दिवाली से दिवाली तक 6.7% का रिटर्न है. नुवामा प्रोफेशनल क्लाइंट्स ग्रुप के ईवीपी और हेड- फॉरेक्स एंड कमोडिटीज, अभिलाष कोइकरा ने बताया कि पिछली दिवाली से अब तक, भारतीय इक्विटी ने मध्यम रिटर्न दिया है. भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों ने साल-दर-साल लगभग 15 अरब डॉलर की भारी पूंजी बाहर निकाली है. साथ ही वैश्विक शेयर बाजार पिछले 12 महीनों में औसतन 20% से 30% रिटर्न के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं.

सोने की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की आई तेजी

इस बीच सोने में 50% से ज्यादा की तेजी आई और यह पिछले प्रदर्शन से बेहतर रहा. वैश्विक भय के दौर में खासकर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका में स्थिर मुद्रास्फीति और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में ढील के साथ-साथ पीली धातुओं की लगातार खरीदारी के बाद, भारत में सोने के प्रदर्शन में भी तेज़ी देखी गई. पिछले 12 महीनों में रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण भारत में सोने का प्रदर्शन भी बेहतर रहा, जो 84.04 डॉलर प्रति डॉलर से बढ़कर 88.80 डॉलर प्रति डॉलर के करीब पहुंच गया, जिससे वैश्विक सोने की कीमतों में और तेज़ी आई. उन्होंने आगे कहा कि चीन, तुर्की और भारत के नेतृत्व में केंद्रीय बैंकों की खरीदारी ने ईटीएफ प्रवाह से समर्थन प्राप्त किए बिना भी माँग में लचीलापन पैदा किया.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी रिसर्च के वरिष्ठ विश्लेषक मानव मोदी का मानना ​​है कि अस्थिरता के बीच धन प्रवाह निश्चित रूप से जोखिम भरे से सुरक्षित निवेश वाले संसाधनों की ओर स्थानांतरित हो गया है. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सालाना आधार पर कुल लाभ के मामले में कीमती धातुएं सबसे आगे हैं. हालांकि किसी भी निवेश में विविधीकरण महत्वपूर्ण है, इसलिए सोने और चांदी के साथ-साथ, निवेशकों के जोखिम प्रोफ़ाइल और निवेश की अवधि के आधार पर अन्य संपत्तियों को भी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए.

