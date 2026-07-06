दीपिका कक्कड़ को बार-बार क्यों करानी पड़ रही इंफ्यूजन थेरेपी? शोएब इब्राहिम ने फैंस को बताया पूरा हाल

Dipika Kakar liver cancer update: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ जो एक साल से ज्यादा समय से स्टेज 2 लिवर कैंसर का बहादुरी से सामना कर रही हैं, उन्होंने हाल ही में फैन्स के साथ अपनी सेहत के बारे में जानकारी शेयर की. उनके पति और एक्टर शोएब इब्राहिम के शेयर किए गए हालिया व्लॉग में, ‘ससुराल सिमर का’ की स्टार ने अपने इलाज के सफर की झलक दिखाई जिसमें उन्हें तय इम्यूनोथेरेपी इन्फ़्यूजन सेशन से गुजरते हुए दिखाया गया.

दीपिका कक्कड़ ने अपने इलाज के दौरान अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी

दीपिका कक्कड़ ने अपने पति, एक्टर शोएब इब्राहिम के यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक नए व्लॉग में अपनी सेहत के बारे में बात की. अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई और थकी हुई दिखने के बावजूद हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई दीपिका ने बताया कि दवाइयों की वजह से उन्हें नींद और सुस्ती महसूस हो रही थी.

इसके बाद शोएब कैमरे के सामने आए और शुभचिंतकों को भरोसा दिलाया. इलाज के लिए अपनी पत्नी के बार-बार अस्पताल जाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “अब यह एक रूटीन बन गया है ऐसा हर 20-21 दिन में होता है.”

अस्पताल वाले व्लॉग के दौरान, शोएब ने दर्शकों को बताया कि हाल ही में हुए रूटीन चेक-अप में कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें सामने आई थीं. उन्होंने कहा “कुछ बातें सामने आईं. पिछली बार उनका आयरन लेवल थोड़ा कम था, इसलिए उन्हें IV के जरिए आयरन दिया जा रहा है. इसके बाद मुझे लगता है कि हम लगभग डेढ़ से दो घंटे में घर वापस आ जाएंगे.”

कैमरे पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि क्लिनिकल प्रोसीजर की वजह से उन्हें हल्के साइड-इफेक्ट्स महसूस हो रहे हैं. ‘मास्टरशेफ’ कंटेस्टेंट ने कहा, “सब ठीक है. मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है क्योंकि उन्होंने पहले एक दवा दी थी जिससे नींद आती है. बस इतना ही. बाकी सब बिल्कुल ठीक है.”

पिछली बार जब वे अस्पताल गए थे तो उन्हें रात भर वहीं रुकना पड़ा था लेकिन इस बार शोएब और दीपिका ने बताया कि इलाज एक डे-केयर प्रोसीजर के तौर पर सफलतापूर्वक पूरा हो गया. समय पर छुट्टी मिलने से वे अपने छोटे बेटे रूहान के पास घर लौट पाए.

शोएब ने बताया कि इन दिनों रूहान उनसे ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है और थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है. जब भी उसके माता-पिता को अस्पताल जाना पड़ता है, तो बच्चा साफ तौर पर परेशान हो जाता है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दीपिका की सेहत से जुड़ी परेशानियां मई 2025 में शुरू हुईं, जब डॉक्टरों को उनके लिवर में एक बड़ा ट्यूमर मिला, जिसे हटाने के लिए बड़ी सर्जरी की जरूरत थी. 2026 की शुरुआत में एक्ट्रेस को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा जब उन्हें बार-बार होने वाले सिस्ट के लिए रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन (RFA) प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. इसके बाद, एक सेंसिटिव MRI स्कैन में दो और छोटे (पिन-पॉइंट साइज के) सिस्ट का पता चला. अब उन्हें बार-बार इम्यूनोथेरेपी सेशन करवाने की सलाह दी गई है.