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Diesel Export Duty: सरकार का बड़ा फैसला! बढ़ाई गई डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी

Diesel Export Duty: सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया.

By: Sohail Rahman | Published: June 16, 2026 7:46:29 AM IST

डीजल और एटीएफ पर बढ़ाई गई एक्सपोर्ट ड्यूटी
डीजल और एटीएफ पर बढ़ाई गई एक्सपोर्ट ड्यूटी


Diesel Export Duty: सरकार ने सोमवार को 16 जून से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया, जबकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया. नई दरों के तहत डीजल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी (SAED) को 13.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

तो वहीं दूसरी तरफ ATF के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 9.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

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पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 1.5 रुपये प्रति लीटर बरकरार

इसके अलावा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 1.5 रुपये प्रति लीटर पर ही बनी हुई है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, नई दरें 16 जून से लागू होंगी. सरकार ने घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटी दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है. यह कदम केंद्र सरकार के उस फोकस के अनुरूप है जिसके तहत रिफाइनर्स को विदेशी बिक्री को प्राथमिकता देने से हतोत्साहित किया जा सके और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के दौर के बीच घरेलू स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, भले ही अमेरिका -ईरान डील में कुछ प्रगति हुई हो, जो अभी शुरुआती चरण में है.



यह भी पढ़ें – Petrol Diesel Rates: अमेरिका-ईरान समझौते से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, भारत में कितने रुपए तक कम होगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

विंडफॉल टैक्स क्यों शुरू किया गया था?

विंडफॉल टैक्स इसलिए शुरू किया गया था ताकि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण पैदा हुई रुकावटों के बीच ईंधन की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. इस टैक्स का मकसद एक्सपोर्टर्स को संघर्ष और उसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से ईंधन की ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बहुत ज्यादा फायदा उठाने से रोकना है.

क्या है इसका मकसद?

एक्सपोर्ट को कम आकर्षक बनाकर, सरकार का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखना है. सरकार ने सबसे पहले मार्च में डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी और बाद में कई बार उनमें बदलाव किया क्योंकि वैश्विक ऊर्जा बाजारों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष पर प्रतिक्रिया दी थी.

यह भी पढ़ें – नहीं पसंद आई Insurance Policy? फ्री लुक पीरियड में आसानी से करा सकते हैं कैंसिल, जानें पूरा प्रोसेस

Tags: petrol diesel price today
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