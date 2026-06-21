Netflix पर रिलीज होते ही छाई ‘धुरंधर 2 द रिवेंज’! बदले की आग, दमदार एक्शन और सस्पेंस से भरपूर कहानी ने जीता फैंस का दिल

Dhurandhar 2 The Revenge: JioHotstar पर रिलीज होने के बाद, ‘धुरंधर 2 द रिवेंज’ अब एक और OTT प्लेटफ़ॉर्म पर आ गई है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है, जो कराची में एक क्रिमिनल सिंडिकेट में घुसने के लिए हमज़ा अली मज़ारी बनकर अंडरकवर ऑपरेशन करते हैं. इस बार कहानी 26/11 के हमलों का बदला लेने और टेरर फंडिंग से निपटने पर केंद्रित है.

‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ कहां और कब देखें

यह फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ समेत कई भाषाओं में स्ट्रीम हो रही है. इसे ऑनलाइन देखने के लिए दर्शकों के पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है.

‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ – ऑफिशियल ट्रेलर और कहानी

पहली फिल्म जहां खत्म हुई थी, वहीं से यह फिल्म जसकीरत सिंह रंगी की कहानी को आगे बढ़ाती है. जसकीरत, हमज़ा अली मज़ार जिसे ‘शेर-ए-बलूच’ (बलूचिस्तान का शेर) के नाम से जाना जाता है‌ की पहचान अपनाता है. कहानी जसकीरत के अतीत से शुरू होती है और उन दुखद घटनाओं का खुलासा करती है जिनकी वजह से उसने अपने माता-पिता को खो दिया था. वह खुद को एक बेहद जोखिम भरे और खतरनाक खेल में फंसा हुआ पाता है, जहां उसे 26/11 के आतंकी हमलों का बदला लेने, एक सक्रिय सिंडिकेट में घुसपैठ करने और बदलती सत्ता की स्थितियों को संभालने के लिए एक योजना बनानी होती है. फिल्म में जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य हैं और इसका एक्शन दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखने के लिए काफी है.

‘धुरंधर 2 द रिवेंज’ की कास्ट और क्रू

आदित्य धर द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ प्रतिभाशाली आर. माधवन, राकेश बेदी, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अन्य कलाकार भी हैं. फिल्म का संगीत शाश्वत सचदेव ने तैयार किया है जबकि शिवकुमार वी. पनिकर इसके एडिटर हैं.

‘धुरंधर 2 द रिवेंज’ पर प्रतिक्रिया

यह फ़िल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. इसकी IMDb रेटिंग 8.5/10 है.