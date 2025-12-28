Home > व्यापार > पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी को मिला वो आइडिया! जिसने इतिहास रच दिया

पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी को मिला वो आइडिया! जिसने इतिहास रच दिया

Dhirubhai Ambani: देश की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था. उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था, और उन्होंने सिर्फ़ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 28, 2025 10:18:05 PM IST

Dhirubhai Ambani
Dhirubhai Ambani


Dhirubhai Ambani: देश की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था. उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था, और उन्होंने सिर्फ़ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी. आज उनके बनाए बिजनेस को उनके दो बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी संभालते हैं. मुकेश अंबानी जो एशिया के सबसे अमीर आदमी है, धीरूभाई के बेटे है, जिनकी शुरुआती सैलरी सिर्फ़ 300 रुपये थी, लेकिन कड़ी मेहनत से वह जल्दी ही करोड़पति बन गए.

You Might Be Interested In

धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था. चोरवाड़ सौराष्ट्र के जूनागढ़ ज़िले में है. उनके पिता एक टीचर थे, और उनके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी. हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद धीरूभाई ने छोटे-मोटे काम करना शुरू कर दिया है. 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए वह 1949 में अपने भाई रमणिकलाल के पास यमन चले गए. वहां उन्हें ए. बेसे एंड कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये प्रति महीने की सैलरी पर नौकरी मिल गई. धीरूभाई की काम करने की लगन देखकर कंपनी ने उन्हें फिलिंग स्टेशन का मैनेजर बना दिया. कुछ साल वहां काम करने के बाद धीरूभाई 1954 में भारत लौट आए. यमन में रहते हुए धीरूभाई ने एक अमीर आदमी बनने का सपना देखा था. इसलिए घर लौटने के बाद वह 500 रुपये लेकर मुंबई चले गए.

GRAP-4 के दो प्रतिबंध स्थाई रूप से रहेंगे लागू, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच मंत्री सिरसा का बड़ा बयान

उन्होंने बाज़ार को कैसे समझा

धीरूभाई अंबानी को बाज़ार की बहुत अच्छी समझ थी और वह जानते थे कि भारत में पॉलिस्टर की और विदेशों में भारतीय मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है. यहीं से उन्हें अपने बिज़नेस का आइडिया मिला. उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसने विदेशों में भारतीय मसाले बेचना और विदेशों से भारत में पॉलिस्टर इम्पोर्ट करना शुरू किया. धीरूभाई ने अपना ऑफिस 350 स्क्वायर फुट के एक कमरे, एक टेबल, तीन कुर्सियों, दो असिस्टेंट और एक टेलीफोन से शुरू किया. उनका बिज़नेस खूब फला-फूला, और 2000 तक धीरूभाई अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे. उनका निधन 6 जुलाई, 2002 को मुंबई के एक अस्पताल में हुआ. 

You Might Be Interested In

धीरूभाई के खास गुण

धीरूभाई कहते थे, “जो कोई कहता है कि वह दिन में 12 से 16 घंटे काम करता है, वह या तो झूठ बोल रहा है या अपने काम में बहुत धीमा है.” धीरूभाई अंबानी को पार्टियों में जाना पसंद नहीं था. वह हर शाम अपने परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें ज़्यादा घूमना-फिरना भी पसंद नहीं था. वह आमतौर पर विदेश यात्रा का काम अपनी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को सौंप देते थे.

You Might Be Interested In
Tags: birth of Dhirubhai AmbaniDhirjalal Hirachand AmbaniDhirubhai Ambanieducation of Dhirubhai Ambanifirst job of Dhirubhai Ambani
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025
पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी को मिला वो आइडिया! जिसने इतिहास रच दिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी को मिला वो आइडिया! जिसने इतिहास रच दिया
पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी को मिला वो आइडिया! जिसने इतिहास रच दिया
पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी को मिला वो आइडिया! जिसने इतिहास रच दिया
पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी को मिला वो आइडिया! जिसने इतिहास रच दिया