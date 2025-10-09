धनतेरस 2025: सोने में निवेश करते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें
धनतेरस पर सोना खरीदना न केवल ट्रेडिशन बल्कि निवेश का एक मौका भी है सही सावधानी और ध्यान से लिया गया निर्णय आपके पैसे को सुरक्षित रखेगा और भविष्य में अच्छे लाभ देगा.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 9, 2025 1:32:39 PM IST

धनतेरस इंडिया के सबसे इम्पॉर्टन्ट त्योहारों में से एक है, इस दिन सोना खरीदना सिर्फ ट्रे़डिशन नहीं बल्कि शुभ मान्यता भी है. लोग मानते हैं कि इस दिन सोना लेने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि आती है. कई लोग केवल त्योहार की भीड़ और ऑफर्स को देखकर बिना सोच-समझे सोना खरीद लेते हैं, इससे उनका निवेश सही तरीके से काम नहीं कर पाता और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. दिवाली और धनतेरस पर सोने की कीमतें आमतौर पर अधिक होती हैं, इसलिए सही समय, सही प्रकार और भरोसेमंद दुकानदार का चुनाव करना बहुत जरूरी है. 

हॉलमार्किंग को अनदेखा ना करें

धनतेरस के दिन सुनार की दुकानों पर भारी भीड़ रहती है, इस मौके का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार मिलावटी सोना भी बेच सकते हैं इसलिए सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्किंग की जाँच करें. हॉलमार्केड सोना न केवल इसकी शुद्धता को कन्फर्म करता है बल्कि फ्यूचर में इसे बेचते समय भी आसानी होती है. 

निवेश के लिए ज्वेलरी खरीदना नुकसानदेह हो सकता है

यदि आप सोने को निवेश के नजरिए से खरीद रहे हैं, तो ज्वेलरी सबसे सही विकल्प नहीं है. ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज और वेस्टेज कट लगता है, जिससे आपका निवेश कम प्रभावी हो जाता है. निवेश के लिए गोल्ड कॉइन या डिजिटल गोल्ड खरीदना बेहतर रहता है, डिजिटल गोल्ड आसानी से मिल जाता है और इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता. ऐसे विकल्प चुनकर आप कम पैसे में अधिक सोना खरीद सकते हैं और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं.

सही समय पर सोना खरीदें

दिवाली और धनतेरस के दिन सोने की कीमतें अधिक होती हैं, यदि आप निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं, तो सही समय चुनना बेहद जरूरी है. धनतेरस पर थोड़ा सोना खरीदें और बाकी का सोना तब खरीदें जब सोने का रेट कम हो इस तरीके से आप कम निवेश में ज्यादा सोना हासिल कर सकते हैं. 

सुनार से दस्तावेज और बिल जरूर लें

सोना खरीदने के बाद हमेशा बिल और दस्तावेज लेना न भूलें, ये दस्तावेज भविष्य में आपके सोने का सही मूल्य तय करने में मदद करेंगे. बिना बिल के आप अपने निवेश को सही तरीके से साबित नहीं कर पाएंगे इसलिए हर बार सोना खरीदते समय सभी कागजात लेने की आदत बनाएं.

फर्जी ऑफर्स से रहें दूर

त्योहारी सीजन में कई दुकानदार भारी डिस्काउंट का दावा करके सोना बेचते हैं. ऐसे ऑफर्स देखकर तुरंत आकर्षित न हों, कई बार उनका सोना नकली या मिलावटी भी हो सकता है. हमेशा भरोसेमंद दुकानों और प्रमाणित ब्रांड से ही सोना खरीदें सावधानी और सही जानकारी के साथ आप धनतेरस पर सोना निवेश सुरक्षित और लाभकारी बना सकते हैं.

