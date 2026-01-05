Train Delay : ठंड और कोहरे की चपेट में रेल यातायात, 69 ट्रेनें लेट… यात्रियों की बढ़ी परेशानी!

Train Delay : उत्तर भारत में सर्दी और घने कोहरे की वजह से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. आज सुबह तक कुल 69 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं, जिसमें सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं. यह स्थिति यात्रियों के लिए लगातार मुश्किलें पैदा करती जा रही हैं. लोगों को स्टेशन पर सर्द रातें काटनी पड़ रही हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो कामकाज या छुट्टियों के लिए सफर कर रहे हैं. भारतीय रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, कोहरे के कारण विजिबिलीटी काफी ज्यादा कम हो गई है. जिसके कारण ट्रेनों की स्पीड़ घटानी पड़ रही है. जिसके कारण देरी हो रही है.

क्यों हो रही है ट्रेनों में देरी?

सर्दियों में उत्तर भारत में कोहरा एक आम समस्या हो गई हैं. लेकिन इस साल यह काफी ज्यादा घना होता जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान 5 डिग्री से ज्यादा नीचे गिर चुका है. रेलवे के सिग्नल सिस्टम और ड्राइवरों को विजिबिलिटी की कमी के कारण ट्रेनों को धीमी गति से चलाना पड़ता है. जिसके कारण 100-120 किमी प्रति घंटे की स्पीड वाली ट्रेनें अब 40-50 किमी प्रति घंटे पर ही चल रही हैं.

आज कुल कितनी ट्रेनें लेट?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज कुल 69 ट्रेनें लेट चल रही हैं. जिनमें 40 सुपरफास्ट ट्रेनें शामिल हैं, और राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है. राजधानी एक्सप्रेस आज 2 से 5 घंटे तक लेट चल रही हैं. दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को कोहरे के कारण आगरा पर रुकना पड़ा. जिससे यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा है. 29 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित हुई है. इन ट्रेनों में देरी का औसत समय 3 से 6 घंटे तक है.

रेलवे प्रवक्ता ने दी जानकारी

रेलवे के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कोहरे में सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. “हम फॉग सेफ्टी डिवाइस और जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति की मार के आगे कभी-कभी मजबूर होना पड़ता है,”

सुपरफास्ट से मेल एक्सप्रेस का बुरा हाल

सुपरफास्ट ट्रेनों पर ठंड और कोहरे का काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है. 40 ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस के साथ शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनें शामिल हैं. दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 4 घंटे लेट है, जबकि मुंबई-दिल्ली दुरंतो 3 घंटे देरी से चल रही है. मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें तो 29 ट्रेनें प्रभावित हैं. ये ट्रेनें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ती हैं, इसलिए आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ता है. कुछ ट्रेन तो 8 घंटे देरी से चल रही है. रेलवे ने प्रभावित यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया है, जहां वे अपडेट ले सकते हैं.