10 मिनट डिलीवरी पर ब्रेक? संकट में Zepto-Blinkit का सुपरफास्ट मॉडल!

10 Minute Delivery: भारत में 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल तेज़ी से पॉपुलर हुआ है लेकिन अब यह मॉडल गंभीर चुनौतियों का सामना करता दिख रहा है. नए साल की पूर्व संध्या पर, गिग वर्कर्स ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की जिसमें देश भर में दो लाख से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया। गिग वर्कर्स सही सैलरी, सुरक्षा और सम्मान की मांग कर रहे हैं, जबकि यूनियन नेताओं का कहना है कि समस्या की जड़ 10 मिनट की डिलीवरी की डेडलाइन है और इसे खत्म किए बिना स्थिति में सुधार नहीं होगा.

क्विक डिलीवरी मॉडल मुश्किल में क्यों है?

COVID-19 महामारी के दौरान भारत में ज़रूरी सामानों की तेज़ी से डिलीवरी की मांग बढ़ गई थी और यहीं से यह मॉडल पॉपुलर हुआ. उस समय, आधे घंटे के अंदर डिलीवरी भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी. हालांकि, जैसे ही हालात सामान्य हुए अमेरिका में फ्रिज नो मोर, बाइक और गेटिर जैसे क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म या तो बंद हो गए या उन्हें गंभीर फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इसके उलट, भारत में यह मॉडल तेज़ी से फैलता रहा, जिसमें कंपनियां दवाइयों से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सारा सामान सिर्फ़ 10 मिनट में डिलीवर करने का दावा कर रही थीं.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो जैसी कंपनियों ने डार्क स्टोर या डार्क वेयरहाउस में भारी निवेश किया. ये शहरों के अंदर छोटे वेयरहाउस होते हैं जो बहुत कम समय में ऑर्डर पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं. शुरुआत में मुकेश अंबानी, अमेज़न, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े खिलाड़ी इस दौड़ में पीछे रह गए थे लेकिन अब वे भी क्विक कॉमर्स में भारी निवेश कर रहे हैं.

रियल एस्टेट फर्म सैविल्स पीएलसी का अनुमान है कि देश में डार्क स्टोर की संख्या 2030 तक 2,500 से बढ़कर 7,500 हो सकती है, और यह मॉडल छोटे शहरों में भी फैलेगा.

हड़ताल से बहस छिड़ गई

हाल की हड़ताल ने क्विक डिलीवरी मॉडल की असलियत के बारे में एक नई बहस छेड़ दी है. जबकि ऐप्स का दावा है कि वे ड्राइवर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते, गिग वर्कर्स का कहना है कि डिलीवरी में देरी के लिए खराब रेटिंग, सुपरवाइजर का दबाव और फाइनेंशियल पेनल्टी उन्हें तेज़ गाड़ी चलाने और रिस्क लेने पर मजबूर करती हैं. पहले से ही तंग सड़कों, अराजक ट्रैफिक और प्रदूषण से जूझ रहे शहरों में काम करना स्वाभाविक रूप से खतरनाक है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खराब हवा की क्वालिटी भी राइडर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है.

हड़ताल से पहले भी, निवेशक नए लेबर कोड के तहत गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के प्रावधान को लेकर चिंतित थे. अक्टूबर से स्विगी और एटर्नल (ज़ोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी) के शेयर लगभग 20 प्रतिशत गिर गए हैं.

कंपनियों का क्या कहना है?

क्विक कॉमर्स कंपनियों का दावा है कि हड़ताल का उनके ऑपरेशन्स पर कोई खास असर नहीं पड़ा. ज़ोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके बताया कि 31 दिसंबर को डिलीवर किए गए ऑर्डर की संख्या 7.5 मिलियन के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई. उन्होंने हड़ताल के लिए कुछ “शरारती तत्वों” को ज़िम्मेदार ठहराया.

गोयल का कहना है कि 10 मिनट में डिलीवरी रैश ड्राइविंग की वजह से नहीं, बल्कि हर इलाके में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मुमकिन है. उनके मुताबिक, राइडर्स की औसत स्पीड लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा है. कंपनी ड्राइवरों के इंश्योरेंस का पेमेंट करती है और लॉग इन रहने के दौरान वे औसतन प्रति घंटे ₹102 तक कमा सकते हैं.

क्या होगा?

भारत का लेबर मार्केट मज़दूरों से भरा हुआ है. हर साल लाखों राइडर्स यह नौकरी छोड़ देते हैं लेकिन उतने ही नए लोग इसमें शामिल हो जाते हैं. नतीजतन, कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी मिलती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या गिग वर्कर्स खुश हैं, सुरक्षित हैं और जो जोखिम वे उठाते हैं, उसके लिए उन्हें सही मुआवज़ा मिल रहा है? यह वह बुनियादी सवाल है जिस पर क्विक डिलीवरी मॉडल का भविष्य निर्भर करता है.