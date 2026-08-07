Delhi Property Registry: दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों में शुरू हुई पक्की रजिस्ट्री, इस तारीख से पहले करें रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी प्रक्रिया

Delhi Property Registry: अगर आप दिल्ली की Unauthorised कॉलोनी में रहते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली की 1,511 नियमित यानि रेगुलेराइज्ड की गई कॉलोनियों में रहने वाले लाखों मकान मालिक अब अपने घर को कानूनी रूप से पक्का कर सकते हैं. जी हां, सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में मकानों की पक्की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाना अब काफी आसान हो गया है.

Conveyance Deed / Auth Slip की प्रक्रिया को अब डिजिटल बना दिया गया है. अगर आप भी दिल्ली की इन्हीं कॉलोनियों में रहते हैं तो ऐसे में आप घर बैठे PM UDAY, MCD SWAGAM और NGDRS पोर्टल का इस्तेमाल करके अपने प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से पक्का कर सकते हैं.

पक्की रजिस्ट्री का ऑनलाइन प्रोसेस

अगर आप घर की पक्की रजिस्ट्री ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. इसके लिए आपको सबसे पहले PM UDAY पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. सबसे पहले DDA के आधिकारिक प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना (PMUDAY) पोर्टल पर जाना होगा. अब आपको अपने मोबाइल नंबर से बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा. यह स्टेप पूरा होने के बाद आपको एक एक यूनिक Case ID मिलेगी. इसके बाद अधिकृत एजेंसी आपकी संपत्ति का GIS based सर्वे करेगी. यह प्रोसेस आपके आवेदन के 7 दिनों के अंदर किया जाता है. अब यह सर्वे पूरी तरह से सफल हो जाने के बाद आपको DDA की ओर से PMUDAY प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

कहां अपलोड होंगे दस्तावेज?

अगर आप मकान की पक्की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो ऐसे में MCD SWAGAM पोर्टल पर जाएं और आवेदन करें, इसके बाद दस्तावेज अपलोड कर दें. MCD SWAGAM Portal पर जाकर अपनी PMUDAY Case ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करना होगा. इसके बाद अपनी कॉलोनी का नाम, वार्ड और ज़ोन सेलेक्ट करना होगा. दस्तावेज केतौर पर आपको अपने मकान की पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA), वसीयत, एग्रीमेंट टू सेल और मकान का नक्शा अपलोड करना होगा.