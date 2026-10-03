Home > व्यापार > Buses for Bihar: छठ पूजा पर जाना है घर? दिल्ली से बिहार के कई रूट पर शुरु हो सकती हैं 50 से ज्यादा बसें, ट्रेन में टिकट का नहीं होगा झंझट

Buses for Bihar: छठ पूजा पर जाना है घर? दिल्ली से बिहार के कई रूट पर शुरु हो सकती हैं 50 से ज्यादा बसें, ट्रेन में टिकट का नहीं होगा झंझट

मीडिया रिपोर्ट्स दिल्ली सरकार फर्स्ट फेज में करीब 2-3 रूट चालू करने पर काम कर रही है. माना जा रहा है कि इन बसों को शुरु करने का मकसद यात्रियों को छठ पर घर जाने की सुविधा देना है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बिहार के लिए 18 संभावित अंतर-राज्यीय रूट की पहचान की है. लेकिन, ये सभी रूट एक साथ शुरू नहीं होंगे.

By: Kunal Mishra | Published: October 3, 2026 12:56:03 PM IST

Buses for Bihar: छठ पूजा पर जाना है घर? दिल्ली से बिहार के कई रूट पर शुरु हो सकती हैं 50 से ज्यादा बसें, ट्रेन में टिकट का नहीं होगा झंझट


Buses for Bihar: दिवाली और छठ पूजा पर लोग बड़ी संख्या में अपने घर की ओर वापस लौटते हैं. त्योहारी सीजन आने से पहले अक्सर लोगों में ट्रेन की टिकट लेने की होड़ मच जाती है. कई बार थोड़ी देर हो जाने के बाद टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. अगर आप छठ पूजा दिल्ली से बिहार जाने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है. त्योहारी सीाजन में दिल्ली से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बस सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है.
मीडिया रिपोर्ट्स दिल्ली सरकार फर्स्ट फेज में करीब 2-3 रूट चालू करने पर काम कर रही है. माना जा रहा है कि इन बसों को शुरु करने का मकसद यात्रियों को छठ पर घर जाने की सुविधा देना है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बिहार के लिए 18 संभावित अंतर-राज्यीय रूट की पहचान की है. लेकिन, ये सभी रूट एक साथ शुरू नहीं होंगे. 
 

18 रूटों पर चलाई जा सकती हैं ट्रेन 

रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनें कुल 18 रूटों पर चलाई जा सकती हैं. माना जा रहा है कि दिल्ली से बिहार जाने वाली बसें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरेगी. यह बसें लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस के साथ ही गोरखपुर होती हुई जाएंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर व पूर्णिया जैसे बिहार के प्रमुख जिलों को जोड़ने वाले 18 संभावित मार्गों की पहचान की गई थी. माना जा रहा है कि शुरुआत में इसे 2 से 3 रूटों पर चलाया जा सकता है. इसके बाद यात्रियों की डिमांड और प्रतिक्रिया का आकलन करते हुए भविष्य में अन्य शहरों के लिए सेवाओं का विस्तार किया जाएगा.
 

दोनों राज्यों के बीच चलेंगी सरकारी बसें 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिल्ली से बिहार के बीच प्राइवेट बसें चलती थीं, लेकिन अब दोनों राज्यों में सरकारी बसें चलाई जाने की बात चल रही है. दिल्ली सरकार तय नियमों के तहत प्रस्तावित सेवाओं के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों को शामिल करने पर भी विचार कर रही है. हालांकि, इससे बिहार जाने वाले हजारों-लाखों यात्रियों को काफी सुविधा मिल पाएगी. इससे ट्रेन में रिजर्वेशन टिकट लेने के लिए संघर्ष करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिल पाएगी. दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना की नींव अगस्त महीने में रखी गई थी.

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