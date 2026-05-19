Delhi Strike 2026: 3 दिन दिल्ली में दूध, फल और सब्जी की रहेगी कमी, आपके पास क्या हैं विकल्प? कर लें नोट

Delhi Strike 2026: दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें 3 दिन (21, 22 और 23) तक प्रभावित होने वाली हैं. राजधानी दिल्ली में ट्रांसपोर्टर 21, 22 और 23 मई को हड़ताल पर रहेंगे. इसके चलते दिल्ली की मंडियों में सब्जी और अन्य सामान की आपूर्ति ठप रहने के आसार हैं. इसके अलावा बाजारों/मार्केट में भी औद्योगिक सामानों की आवाजाही पर असर पड़ना तय है.

किन चीजों पर पड़ेगा असर?

बाजार के जानकारों की मानें तो तीन दिन की हड़ताल के चलते किराना, सब्जी और फल बाजार पर असर पड़ना तय है. यह वीकेंड तक नजर आएगा, क्योंकि आपूर्ति सामान्य होने में 24 घंटे का समय लगेगा. यहां पर बता दें कि दिल्ली की आजादपुर मंडी, गाजीपुर मंडी और ओखला सब्जी मंडी समेत कई बड़े व्यापारिक केंद्रों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में फल और सब्जियों की आपूर्ति होती है. इसके अलावा भी अन्य जरूरी सामान ट्रकों के जरिए पहुंचता है.

10 विकल्प

ऑनलाइन सामान मंगवाएं

सब्जी पहले जुटा लें

दूध भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं

दाल भी खरीद लें, क्योंकि उस दिक्कत हो सकती है.

दिल्ली मेट्रो और बसें सामान्य रूप से चलेंगी

पर्यटन स्थल लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और अन्य प्रमुख ऐतिहासिक स्थल खुले रहेंगे

आप यहां अपने वाहन या मेट्रो से आ सकते हैं.

अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें.

हड़ताल के दिनों में मेट्रो जैसे सार्वजनिक वाहनों या ऑनलाइन सेवाओं का अधिक उपयोग करें.

हड़ताल के दौरान अक्सर यातायात जाम या सेवाओं में देरी होती है, इसलिए अपना समय अतिरिक्त लेकर चलें.

देर से पहुंचेगा खुदरा सामान

यहां पर बता दें कि गर्मी के मौसम के दौरान फल और हरी सब्जियों की मांग अधिक रहती है. ऐसे में तीन दिनों की हड़ताल से आपूर्ति प्रभावित होने पर उपभोक्ताओं को महंगे दाम चुकाने पड़ेंगे. इसके चलते कई दुकानदारों ने पहले से अतिरिक्त स्टॉक रखने की तैयारी शुरू कर दी है. इससे लोगों को चीजों के अधिक दाम चुकाने पड़ सकते हैं.

क्या हो रही हड़ताल

ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े संगठनों की मानें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. इससे ढुलाई लगातर लगातार बढ़ती जा रही है. इसके अलावा परिवहन क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कई बार सरकार के सामने मांगें रखी गईं, लेकिन समाधान नहीं निकला. इसके चलते तिन दिन की हड़ताल का आह्मा किया गया है. हड़ताल के दौरान मालवाहक वाहनों की संख्या कम होने पर सप्लाई प्रभावित हो सकती है.

किन बाजारों पर पड़ेगा असर

हड़ताल के चलते दिल्ली के सदर बाजार, चांदनी चौक, गांधी नगर और करोल बाग ज्यादा प्रभावित होंगे.

ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित

जानकारों का कहना है कि हड़ताल का असर ई कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं पर भी पड़ सकता है. मालवाहक वाहन कम चले तो डिलीवरी में देरी हो सकती है. थोक और खुदरा बाजारों में कारोबार करने वाले व्यापारियों ने हड़ताल को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि दिल्ली के बड़े बाजारों में रोजाना बड़ी मात्रा में माल ट्रकों से पहुंचता है.

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