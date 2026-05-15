Home > दिल्ली > Delhi Petrol Diesel Price Today: दिल्लीवालों को महंगाई का नया झटका! आज से महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें नए रेट का असर

Delhi Petrol Diesel Price Today: दिल्लीवालों को महंगाई का नया झटका! आज से महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें नए रेट का असर

Delhi Petrol Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिससे बड़े मेट्रो शहरों में ईंधन की दरें और बढ़ गईं.

By: Heena Khan | Published: May 15, 2026 7:28:17 AM IST

दिल्लीवालों को महंगाई का नया झटका! आज से महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
दिल्लीवालों को महंगाई का नया झटका! आज से महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल


Delhi Petrol Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिससे बड़े मेट्रो शहरों में ईंधन की दरें और बढ़ गईं. केंद्र सरकार ने बार-बार यह साफ़ किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल, डीज़ल या LPG की राशनिंग शुरू करने की कोई योजना नहीं है, भले ही ईरान संघर्ष और होर्मुज़ जलडमरूमध्य संकट से जुड़ी वैश्विक ऊर्जा शिपमेंट में रुकावटें आई हों. तेल सचिव नीरज मित्तल ने हाल ही में CII के सालाना बिज़नेस समिट में कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है. कोई राशनिंग लागू नहीं है. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है.  वहीं राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. चलिए जान लेते हैं दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है. 

दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के दाम

अपने वाहन घरों से बाहर निकालने से पहले दिल्ली वाले जान लें कि नई दिल्ली में पेट्रोल के दाम में ₹3.00 की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब यहां एक लीटर पेट्रोल ₹97.77 में मिल रहा है. वहीं अगर डीजल की बात करें तो नई दिल्ली में डीजल ₹3.00 महंगा होकर अब ₹90.67 प्रति लीटर पर बिक रहा है. इससे पहले दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 में मिल रहा था और डीजल ₹87,67 में. सिर्फ दिल्ली ही यही बल्कि अन्य शहरों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. 

You Might Be Interested In

Petrol Diesel Price Today 15 May: पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब होगी ढीली

RBI गवर्नर पहले ही दे चुके चेतावनी 

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने देश भर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बारे में पहले ही साफ़ संकेत दे दिए थे. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर मध्य-पूर्व में चल रहा तनाव जल्द ही हल नहीं हुआ, तो आम जनता को महंगे ईंधन के लिए तैयार रहना होगा. गवर्नर ने साफ़ किया कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद, सरकार ने अभी तक इन बढ़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ आम लोगों पर नहीं डाला है. हालाँकि, उन्होंने यह भी आगाह किया कि सरकार के लिए इन कीमतों को लंबे समय तक नियंत्रित रखना मुश्किल होगा.

Halala Case: निकाह से पहले हलाला करो! हरिद्वार मे शर्त सुन खौल उठा महिला का खून, कोर्ट पहुंचा मामला

Tags: delhi newsDelhi Petrol Dieselhome-hero-pos-3petrol diesel price hike
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026

किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?

May 14, 2026

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026
Delhi Petrol Diesel Price Today: दिल्लीवालों को महंगाई का नया झटका! आज से महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें नए रेट का असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Petrol Diesel Price Today: दिल्लीवालों को महंगाई का नया झटका! आज से महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें नए रेट का असर
Delhi Petrol Diesel Price Today: दिल्लीवालों को महंगाई का नया झटका! आज से महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें नए रेट का असर
Delhi Petrol Diesel Price Today: दिल्लीवालों को महंगाई का नया झटका! आज से महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें नए रेट का असर
Delhi Petrol Diesel Price Today: दिल्लीवालों को महंगाई का नया झटका! आज से महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें नए रेट का असर