Delhi pollution restrictions Rule 2026: दिल्ली में गाड़ी लेकर निकलने से पहले कर लें ये काम, वरना पेट्रोल-डीजल भरवाने में आएगी दिक्कत

Delhi pollution restrictions Rule 2026: दिल्ली अपने विंटर पॉल्यूशन प्लान के तहत 1 नवंबर, 2026 से ‘नो PUC, नो फ्यूल’ लागू करने को और सख्त करने की तैयारी कर रही है. फ्यूल स्टेशनों से उम्मीद की जाएगी कि वो उन गाड़ियों को वापस भेज देंगे जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं है. चेकिंग सिस्टम में पेट्रोल, डीज़ल, CNG और LPG गाड़ियां शामिल हैं, राजधानी में लगभग 500 फ्यूल स्टेशनों पर नंबर-प्लेट पहचानने वाले कैमरे लगे हैं.

CM रेखा की बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक के विंटर प्रोग्राम की घोषणा की. इसमें दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों के लिए एंट्री पर रोक, ज़्यादा पार्किंग चार्ज और सड़क पर ट्रैफिक कम करने के उपाय भी शामिल हैं. हालांकि, गाड़ी चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या उनकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड है और सरकारी डेटाबेस में सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है. फ्यूल पर रोक पूरी तरह से नई नहीं है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पहले ही 1 अक्टूबर से पूरे दिल्ली-NCR में डायरेक्शन नंबर 101 के तहत इसे लागू करने का आदेश दिया था. दिल्ली की नई घोषणा सर्दियों में और ज़्यादा सख्ती से लागू करने की ड्राइव का संकेत देती है.

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चेकिंग पर होगी सख्ती

ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे फ्यूल आउटलेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ते हैं और गाड़ी के डेटाबेस से रिकॉर्ड को क्रॉस-चेक करते हैं. जब किसी गाड़ी का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है या गायब हो जाता है, तो सिस्टम पंप स्टाफ और एनफोर्समेंट अधिकारियों को अलर्ट कर सकता है. लेकिन कैमरा किसी को टैंक भरने से फिजिकली नहीं रोक सकता. इसके लिए आखिर में पंप ऑपरेटर को फ्यूल भरने से मना करना पड़ता है और, जहां सही हो, अधिकारियों को एक्शन लेना पड़ता है.

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