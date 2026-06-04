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कई सालों तक लगातार भरा प्रीमियम, लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने रिटजेक्ट कर दिया क्लेम, कस्टमर ने X पर शेयर किया पोस्ट

ऐसा ही कुछ दिल्ली के रहने वाले विजय सिंह के साथ भी हुआ है. विजय का आरोप है कि उन्होंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से हेल्थ पॉलिसी ली थी, लेकिन क्लेम नहीं मिल पाया. कंपनी द्वारा उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है.

By: Kunal Mishra | Published: June 4, 2026 6:47:41 PM IST

कई सालों तक लगातार भरा प्रीमियम, लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने रिटजेक्ट कर दिया क्लेम, कस्टमर ने X पर शेयर किया पोस्ट


Star Health Insurance Claim Rejected: आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी हो गया है. लगातार बढ़ रहे मेडिकल खर्चों और गंभीर बीमारियों के इलाज कई बार इतने महंगे होते हैं कि लोगों को अपनी पूरी जिंदगी की बचत और बीमारी बड़ी होने पर तो कई बार संपत्ति तक को बेचना पड़ जाता है. जीवन में यह स्थिति न आए यह सोचकर लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी आपको क्लेम न मिले. कई बार ऐसा होता है कि आप द्वारा लगातार प्रीमियम भरने और हॉस्पिटल के बिल के साथ सभी दस्तावेज जमा कराए जाने पर भी क्लेम नहीं मिलता है.

ऐसा ही कुछ दिल्ली के रहने वाले विजय सिंह के साथ भी हुआ है. विजय का आरोप है कि उन्होंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से हेल्थ पॉलिसी ली थी, लेकिन क्लेम नहीं मिल पाया. कंपनी द्वारा उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है.  

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कई सालों तक प्रीमियम भरने पर भी नहीं मिला क्लेम 

विजय का आरोप है कि कई सालों तक प्रीमियम का भरने के बावजूद, उनके पिता के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हुए खर्चों की भरपाई नहीं की गई. क्लेम मांगे जाने पर कंपनी की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई. हालांकि, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं. अब विजय की स्टार हेल्थ के साथ यह लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आ चुकी है. X पर भी यह पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग स्टार हेल्थ को टारगेट कर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. विजय ने अपनी पोस्ट में लिखा “आप स्वास्थ्य बीमा के नाम पर एक बड़ा धब्बा हैं,” और आरोप लगाया कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने पॉलिसी बेचते समय वादे तो किए, लेकिन दावे आने पर ग्राहकों या पॉलिसी होल्डर का साथ नहीं दिया. 

विजय सिंह ने X पर पोस्ट किया

X पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट

जानकारी के मुताबिक X पर यह पोस्ट शेयर करने के बाद स्टार हेल्थ की ओर से विजय से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन, विजय अब उनसे सीधे बात न करके X पर बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि वे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रति जागरूकता फैलाएंगे ताकि लोग पॉलिसी लेने से पहले सोचें. विजय ने पोस्ट में लिखा कि “मैं आप लोगों से क्या कहूँ? पिछले दो सालों से आप मुझे पागल कर रहे हैं, और अब स्टार हेल्थ के लोग मुझे आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं. मैं अपने पिताजी की वजह से बहुत परेशान हूँ, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपसे बात करूंगा. 

आगे उन्होंने लिखा कि हम मिडल क्लास कैटेगिरी में आने वाले लोग हैं, हम बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, हम एक-एक पैसा बचाते हैं, @StarHealthIns हम जैसे लोगों को फर्जी बीमा पॉलिसियां बेचकर गुमराह न करें, आपके झूठे वादों की वजह से हम जैसे लोगों की निजी बचत पर बहुत असर पड़ता है. हालांकि, उनकी इस पोस्ट के बाद स्टार हेल्थ के आधिकारिक अकाउंट से उन्हें रिप्लाई आता है कि हमने आपकी समस्या को संबंधित विभाग में भेज दिया है. 

23,832 रुपये देते थे प्रीमियम 

जानकारी के मुताबिक X पर साझा किए गए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि उनके 58 वर्षीय पिता घनश्याम के पास 3 जुलाई, 2025 से 2 जुलाई, 2026 तक की स्टार कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइज्ड 2024 पॉलिसी थी. इस पॉलिसी के लिए वे 23,832 रुपयेका सालाना प्रीमियम भरते हैं. उन्होंने लगातार 4 सालों तक प्रीमियम भरा, जिसके बाद भी कंपनी की ओर से क्लेम रिजेक्ट कर दया गया. यह पॉलिसी 5 लाख रुपये की थी. विजय के अनुसार उनके पिता को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. परिवार को उम्मीद थी कि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के तहत मेडिकल खर्चों को कवर करेग और उन्हें क्लेम देदेसगी. लेकिन, क्लेम रिजेक्ट कर देने के बाद परिवार को इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ा. 

इंश्योरेंस के क्लेम को लेकर किया ई-मेल

पॉलिसी सलेते समय कुछ और बाद में कुछ और 

विजय का आरोप है कि स्टार हेल्थ की पॉलिसी लेते समय उन्हें कुछ बताया गया था और क्लेम की मांग करने पर कुछ और बताया गया. उनका आरोप है कि “जब मेरे पिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तब मुझे एहसास हुआ कि शर्तें कितनी जरूरी थी. उनका अनुभव भारत में बीमा खरीदारों के लिए एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है. दिल्ली के रहने वाले विजय सिंह ने कहा, ‘यह बेहद निराशाजनक है, क्योंकि हम कई सालों से पॉलिसी का प्रीमियम चुका रहे हैं. विजय सिंह ने हमारी पार्टनर वेबसाइट NewsX को बताया कि उन्होंने 2022 में अपने पिता के लिए स्टार हेल्थ पॉलिसी खरीदी थी, यह सोचकर कि इससे उन्हें मेडिकल इमरजेंसी में फाइनेंशियल मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि सालाना प्रीमियम धीरे-धीरे बढ़ता गया है.

अब वे पॉलिसी के लिए सालाना लगभग 24,000 रुपये चुकाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि 2026 में नवीनीकरण प्रीमियम 29,000 रुपये से थोड़ा अधिक हो जाएगा. विजय ने आगे कहा कि पॉलिसी खरीदते समय, उन्हें मुख्य रूप से बीमा राशि और फंड की गारंटी की चिंता थी, न कि दस्तावेज में छिपी अलग-अलग शर्तों की. 

भरोसा करके पोर्ट कराई थी पॉलिसी 

यह पूरा मामला टीबी के इलाज से जुड़ा हुआ है. विजय सिंह का कहना है कि उनके पिता को लगभग 25 साल पहले हुआ था और वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे. हमारे द्वारा देखे गए ईमेल से यह खुलासा हुआ है. विजय सिंह ने स्टार हेल्थ को ईमेल भेजकर बीमा कंपनी के इस फैसले पर निराशा व्यक्त की और कहा कि उन्होंने 4 साल तक बिना कोई दावा किए हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बनाए रखा था. विजय ने बताया कि उन्होंने पहले केयर हेल्थ इंश्योरेंस से पॉलिसी ली थी और बाद में कंपनी की रेप्यूटेशन और सर्विस स्टैंडर्ड के दावों के कारण इसे स्टार हेल्थ में पोर्ट कर लिया था. विजय सिंह ने बताया कि उनके पिता का दो दशक से भी अधिक समय पहले टीबी का इलाज हुआ था और वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे. हालांकि, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने पिता के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कैशलेस क्लेम के लिए अनुरोध किया, तो स्टार हेल्थ ने पुराना मेडिकल इतिहास दिया था. 

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परिवार के पास हैं सभी दस्तावेज 

स्टार हेल्थ ने परिवार को दिए अपने जवाब में कहा कि उनकी क्लेम टीम द्वारा मूल्यांकन के बाद कैशलेस उपचार अनुरोध को खारिज कर दिया गया. बीमा कंपनी ने कहा कि इंश्योरेंस वाले व्यक्ति को लगभग 26 साल पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस (पीटीबी) का इतिहास था और उस स्थिति से संबंधित उपचार रिकॉर्ड मांगे. कंपनी ने कहा कि अस्पताल द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों से बीमारी की अवधि और चिकित्सीय इतिहास का पता नहीं लगाया जा सका है, और मामले का आगे मूल्यांकन आवश्यक है. हालांकि, स्टार हेल्थ ने परिवार को बताया था कि वे अस्पताल के बिल, डिस्चार्ज समरी, जांच रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, पिछले उपचार के रिकॉर्ड और अन्य सहायक दस्तावेज समीक्षा के लिए जमा करके अभी भी कंपेनशेशन ले सकते हैं. 

हॉस्पिटल ने भी किया स्टार हेल्थ को ई-मेल

यह विवाद उस समय और भी ज्यादा गंभीर हो गया, जब यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ने बीमा कंपनी को पत्र लिखकर दावे पर दोबारा करने का अनुरोध किया. हॉस्पिटल ने अपने पत्र में टैक्स समेत 227,384 रुपये की पूरी उपचार लागत की स्वीकृति मांगी थी. हॉस्पिटल के एक बयान के अनुसार, मरीज घनश्याम को 17 अगस्त, 2024 को भर्ती किया गया था और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने के कारण उन्हें आईसीयू में चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ी थी. उनके लक्षण इतने गंभीर थे कि उन्हें भर्ती करना आवश्यक हो गया और उन्हें IV एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और IV रीहाइड्रेशन की जरूरत पड़ी. हॉस्पिटल ने बीमा कंपनी से मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए कहा कि मेडिकल इमरजेंसी की गंभीरता को देखते हुए कैशलेस दावे को अस्वीकार करना उचित नहीं था.

Tags: star health insurance
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