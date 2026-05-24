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दिल्ली में अनोखा स्टार्टअप! 149 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से रेंट पर मिलेगा आदमी, जो उठाएगा आपके शॉपिंग का सामान

Delhi Carrymen Startup: दिल्ली में ‘कैरीमेन’ नामक एक स्टार्टअप की शुरुआत हुई है. जहां आप 149 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से एक आदमी को हायर कर सकते हैं. जो आपके शॉपिंग के सामान उठाएगा.

By: Sohail Rahman | Published: May 24, 2026 12:24:06 PM IST

दिल्ली में अनोखा स्टार्टअप हुआ शुरू, शॉपिंग में आपकी करेगा मदद
दिल्ली में अनोखा स्टार्टअप हुआ शुरू, शॉपिंग में आपकी करेगा मदद


Delhi Carrymen Startup: जब भी आप खरीदारी के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में सवाल उठता है कि आपका शॉपिंग बैग कौन उठाएगा. अगर आप भी इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपकी इस समस्या का समाधान निकल गया है. ‘कैरीमेन’ (CarryMen) एक ऐसी सर्विस है जो ग्राहकों को उनकी पूरी खरीदारी यात्रा के दौरान मदद करती है. यह एक दुकान से दूसरी दुकान तक उनके शॉपिंग बैग उठाती है. इससे न सिर्फ ग्राहकों को राहत मिलती है, बल्कि उनके साथ खरीदारी कर रहे उनके पार्टनर को भी आराम मिलता है. यह उन्हें एक थकाने वाले काम से मुक्ति दिलाती है, जिससे वे पूरी तरह से आराम करते हुए खरीदारी का आनंद ले पाते हैं.

इसको लेकर कंपनी के संस्थापकों का बयान सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि लोगों को खरीदारी करना बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें खरीदारी के साथ आने वाले शारीरिक तनाव से नफ़रत होती है. उनका मानना ​​है कि खरीदारों को खरीदारी की प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए, न कि खरीदारी करते समय इतने सारे बैग संभालने के दबाव में रहना चाहिए. स्ट्रीट फ़ूड खाते समय या सड़कों पर खरीदारी करते हुए बच्चों को संभालते समय होने वाले अतिरिक्त तनाव से बचने के लिए उन्हें भीड़भाड़ वाले बाज़ार में अपने सामान की सुरक्षा की चिंता भी नहीं होनी चाहिए.

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कैसे आया ये आइडिया?

इन उद्यमियों को यह आइडिया बाजार की मांग का विश्लेषण करने और खरीदारी के दौरान ग्राहकों पर बैग संभालने के दबाव को समझने से मिला. भारी-भरकम बैग और शारीरिक थकान के कारण खरीदारी का सारा उत्साह खत्म हो जाता है, जिससे वीकेंड खराब हो जाता है. कंपनी के दोनों संस्थापक दिल्ली के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने विशेष रूप से दिल्ली के बाज़ारों में इस तरह की सर्विस की ज़रूरत को महसूस किया था.

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कितना लगेगा चार्ज?

इस सर्विस की कीमत 149 रुपये प्रति घंटा है और इसमें 2, 3 या 4 घंटे के पैकेज के विकल्प भी उपलब्ध हैं. ग्राहकों को उनकी पूरी खरीदारी यात्रा के दौरान प्रशिक्षित और वेरिफ़ाइड (जांचे-परखे) सहायक कर्मचारी मिलेंगे. ये कर्मचारी शॉपिंग बैग उठाने में मदद करेंगे, अलग-अलग दुकानों में घूमने में सहायता करेंगे, खाने के ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे, ग्राहकों को उनके सामान के साथ पार्किंग एरिया और मेट्रो गेट तक पहुंचाएंगे और यहां तक कि बैठने और आराम करने के लिए खाली जगह ढूंढने में भी उनकी मदद करेंगे.

ग्राहकों की शॉपिंग होगी आसान

यह सर्विस विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बुज़ुर्गों और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को हर तरह की सहायता देने पर केंद्रित है. अगर खरीदारी करते समय गर्भवती महिलाओं या बुज़ुर्गों को थकान महसूस होती है तो यह सर्विस उन्हें बैठने और आराम से गहरी सांस लेने के लिए एक फ़ोल्डिंग कुर्सी भी उपलब्ध कराएगी. तेज धूप और बारिश के दिनों के लिए छाते, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, पावर बैंक और पानी की व्यवस्था भी उनकी सेवाओं का हिस्सा हैं. यह सेवा न केवल आपके शॉपिंग बैग उठाने में मदद करती है, बल्कि तनाव भी कम करती है और ग्राहकों के लिए बाज़ार को ज़्यादा आरामदायक बनाती है.

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कब से शुरू हुआ स्टार्टअप?

यह स्टार्टअप अप्रैल 2026 में शुरू हुआ था और सेवा के 1 महीने के अंदर ही इसने 50 बुकिंग पूरी कर ली हैं. वज़न की सीमा 12 kg तक है. इससे ज्यादा वजन के लिए आप किसी दूसरे सर्विस पर्सन को हायर कर सकते हैं. अभी यह सेवा लाजपत नगर में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही यह चांदनी चौक में भी उपलब्ध होगी.

Tags: delhi news
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