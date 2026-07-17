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Delhi-Amritsar-Katra Expressway: दिल्ली से माता वैष्णो देवी जाना होगा आसान, 6 घंटे में कटरा और 4 घंटे में पहुंचेंगे अमृतसर

इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है. अगर आप अमृतसर से कटरा के रूट पर जाना चाहते हैं तो ऐसे में यह एक अच्छा रूट हो सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: July 17, 2026 5:14:09 PM IST

Delhi-Amritsar-Katra Expressway: दिल्ली से माता वैष्णो देवी जाना होगा आसान, 6 घंटे में कटरा और 4 घंटे में पहुंचेंगे अमृतसर


Delhi-Amritsar-Katra Expressway: देश में रोड नेटवर्क का काम तेजी से चल रहा है. अगर आप दिल्ली से माता वैष्णोदेवी धाम जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानि 17 जुलाई 2026 को दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के पैकेज-6 का उद्घाटन करेंगे. जहां दिल्ली से कटरा जाने में 12 से 14 घंटे का समय लगता था वह अब कम होकर मात्र 6 घंटे होने जा रहा है. इसका फायदा न केवल कटरा जाने वाले यात्रियों को मिलेगा बल्कि, बिजनेस, रियल एस्टेट वालों के साथ ही ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोगों को भी पहुंचेगा.

इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है. अगर आप अमृतसर से कटरा के रूट पर जाना चाहते हैं तो ऐसे में यह एक अच्छा रूट हो सकता है. 

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दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे पर क्या होगा खास? 

दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे में कई चीजें खास होंगी. यह एक्सप्रेसवे 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर को जोड़ता है. इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी. इस एक्सप्रेसवे को करीब 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 670 किलोमीटर होगी. इस एक्सप्रेसवे के शुरु होने से अब दिल्ली से कटरा का सफर काफी आसान हो जाएगा. इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद से यह सफर घटकर महज 6 घंटे का हो जाएगा. 

क्या होगा दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे का रूट?

अगर आप दिल्ली से कटरा का सफर करना चाहते हैं तो ऐसे में यह रास्ता काफी आसान हो जाएगा. देखा जाए तो यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, रोहतक, जींद, कैथल पटियाला, संगरूर, लुधियाना, जालंधर, नकोदर, खडूर साहिब, गोइंदवाल साहिब, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, जम्मू-कश्मीर: कठुआ, सांबा, जम्मू और  कटरा को जोड़ेगा. इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे का रूट की बात करें तो दिल्ली से पंजाब के नकोदर तक एक ही रास्ता रहेगा.

Tags: New Expressway
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