Deepika and Ranveer New House Price: बेबी बंप के साथ अपने नए घर को देखने पहुंची दीपीका, प्रॉपर्टी की कीमत जान रह जाएंगे हैरान

Deepika and Ranveer New House Price: दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं और अपने पति रणवीर सिंह के साथ एक नए घर में शिफ्ट होंगी. हाल ही में प्रेग्नेंट दीपिका अपने पति रणवीर के साथ अपने नए घर पहुंचीं और बालकनी में खड़ी दिखीं. दोनों बातें कर रहे थे, और दीपिका का बेबी बंप साफ दिख रहा था. रणवीर ने लाल टी-शर्ट पहनी थी, जबकि दीपिका ने सफेद को-ऑर्ड सेट पहना था. फैंस दीपिका और रणवीर को उनके नए घर में देखने के लिए एक्साइटेड थे.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की अपने नए घर की बालकनी से ली गई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. बताया जा रहा है कि दीपिका और रणवीर अपने नए घर का इंटीरियर देखने आए थे. जब वे नए घर के बारे में बात कर रहे थे, तो फैंस का ध्यान एक्ट्रेस के बेबी बंप पर भी था, जो तस्वीरों और वीडियो में साफ दिख रहा है.

दीपिका और रणवीर के नए घर की कीमत

2022 में, रणवीर और दीपिका ने मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड में एक शानदार घर खरीदा, जिसकी कीमत कथित तौर पर ₹119 करोड़ है. यह नागपाल डेवलपर्स की सागर रेशम हाउसिंग सोसाइटी में है और 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं मंज़िल पर फैला है. यह घर चारों मंज़िल पर कुल 11,266 स्क्वेयर फ़ीट में फैला है, और इसमें 1,300 स्क्वेयर फ़ीट का टेरेस भी है, जहाँ से अरब सागर और पूरे मुंबई शहर का शानदार नज़ारा दिखता है.

इन जगहों पर दीपिका और रणवीर की प्रॉपर्टी

2024 में, दीपिका ने उसी बिल्डिंग की 15वीं मंज़िल पर एक और अपार्टमेंट खरीदा, जिसकी कीमत कथित तौर पर ₹17.8 करोड़ है. दीपिका और रणवीर का नया घर शाहरुख खान के मन्नत और सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट से थोड़ी दूरी पर है. इसके अलावा, दीपिका और रणवीर के पास साउथ मुंबई के प्रभादेवी में कई फ़्लैट हैं. उनके पास अलीबाग में एक 5BHK बंगला भी है, जिसकी कीमत कथित तौर पर ₹21-22 करोड़ है.

दीपिका और रणवीर की पहली बेटी, दुआ, फिर से माता-पिता बनेंगे. दीपिका और रणवीर ने अप्रैल 2026 में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उनकी बेटी दुआ प्रेग्नेंसी किट पकड़े हुए दिख रही थी. दीपिका और रणवीर 8 सितंबर, 2024 को अपनी बेटी दुआ के माता-पिता बने और फरवरी 2024 में प्रेग्नेंसी अनाउंस की.