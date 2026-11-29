December Rule Changes 2026: नवंबर का महीना खत्म होने में अब एक ही दिन बाकी हैं. 1 दिसंबर 2026 से नए महीने की शुरुआत के साथ कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है. इनमें रसोई गैस की कीमत, SBI क्रेडिट कार्ड के चार्ज, टाटा मोटर्स की गाड़ियों की कीमत, शेयर और कमोडिटी बाजार के मार्जिन और GST से जुड़े नियम शामिल हैं. इसके अलावा दिसंबर में टैक्स भरने वालों के लिए भी कुछ जरूरी तारीखें हैं. वहीं, आधार कार्ड में ईमेल एड्रेस अपडेट करने को लेकर भी खास सुविधा मिल रही है. आइए जानते हैं कि 1 दिसंबर से क्या-क्या बदलने वाला है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा.

LPG और ATF की कीमतों में हो सकता है बदलाव

सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में 1 दिसंबर को LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी हो सकती हैं. पिछले कुछ समय में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है, जबकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लंबे समय से स्थिर है. ऐसे में इस बार लोगों को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की उम्मीद है. हालांकि, नई कीमतों की आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही स्थिति साफ होगी. इसके अलावा, हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी 1 दिसंबर को बदलाव हो सकता है. अगर ATF महंगा होता है, तो इसका असर एयरलाइंस कंपनियों के खर्च पर पड़ सकता है.

SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को झटका

1 दिसंबर से SBI क्रेडिट कार्ड के कुछ लेनदेन पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है. SBI Card के नए नियमों के अनुसार, कुछ खास ट्रांसपोर्ट से जुड़े मर्चेंट कैटेगरी में एक बार में 30,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करने पर 1% अतिरिक्त चार्ज लग सकता है. इसके अलावा इस चार्ज पर GST भी देना होगा.

बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम

वहीं, पेट्रोल और अन्य ईंधन से जुड़े खर्चों के लिए भी नया नियम लागू होगा. अगर किसी बिलिंग साइकिल में कुल फ्यूल ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो 1% चार्ज लगाया जा सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह चार्ज केवल 50,000 रुपये से ऊपर की रकम पर नहीं, बल्कि पूरे संबंधित फ्यूल ट्रांजैक्शन पर लागू हो सकता है. इसलिए SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को भुगतान से पहले अपने कार्ड की शर्तें जरूर देख लेनी चाहिए.

1 दिसंबर से महंगी हो सकती हैं टाटा की गाड़ियां

अगर आप टाटा मोटर्स की नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. 1 दिसंबर से टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. कंपनी की 24 नवंबर की घोषणा के मुताबिक, अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट की कीमतों में अधिकतम 0.5% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है. इसका असर पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों पर भी पड़ सकता है. ऐसे में दिसंबर से टाटा की नई कार खरीदने वालों को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

कमोडिटी ट्रेडिंग करने वालों के लिए SEBI का नया नियम

1 दिसंबर से कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों के लिए SEBI के नए मार्जिन नियम लागू होने वाले हैं. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बाजार में जोखिम को कम करना और ट्रेडिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. इससे कमोडिटी बाजार में कारोबार करने वाले ट्रेडर्स पर असर पड़ सकता है.

GST से जुड़े नियमों में बदलाव

GST भरने वाले लोगों और कारोबारियों के लिए भी 1 दिसंबर से अहम बदलाव होने जा रहा है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने 25 नवंबर को CGST Rules, 2017 में संशोधन किया है. नए नियम लागू होने के बाद GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया को और स्पष्ट किया जाएगा.इसके तहत योग्य कारोबारी GST पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हालांकि, अगर किसी कारोबारी का टैक्स बकाया है या रिटर्न से जुड़ी कोई जांच जरूरी है, तो मामला संबंधित अधिकारी के पास भेजा जा सकता है.

ICICI बैंक के NRI ग्राहकों के लिए बढ़ेंगे चार्ज

1 दिसंबर से ICICI बैंक के NRI सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए भी कुछ सर्विस चार्ज बदलने वाले हैं. बैंक के नए नियमों के मुताबिक, तय फ्री लिमिट से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने पर हर 1,000 रुपये पर 4 रुपये का चार्ज देना पड़ सकता है. पहले यह चार्ज 3.50 रुपये था. इसके अलावा न्यूनतम चार्ज 150 रुपये हो सकता है. ऐसे में NRI ग्राहकों को अपने बैंकिंग लेनदेन पर ज्यादा ध्यान देना होगा.

दिसंबर में टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी तारीखें

दिसंबर का महीना टैक्स भरने वाले लोगों के लिए भी काफी अहम रहने वाला है. इस महीने टैक्स से जुड़ी दो जरूरी डेडलाइन हैं.

15 दिसंबर: योग्य टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित टैक्स का कम से कम 75% हिस्सा एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त के रूप में जमा करना होगा.

31 दिसंबर: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन लोगों ने तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, वे इस तारीख तक बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकते हैं.

अगर कोई व्यक्ति तय समय के बाद बिलेटेड ITR दाखिल करता है, तो उसे अपनी आय के अनुसार 1,000 से 5,000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है.

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